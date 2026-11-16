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- 한국청소년활동진흥원이 16일 취약계층 청소년 캠프 참여기관을 모집한다고 밝혔다.
- 캠프는 전국 7개 국립청소년시설에서 무료 숙박형으로 운영한다.
- 참여기관은 30일까지 신청하며 심사를 거쳐 12월 11일 선정 결과를 발표한다.
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취약계층 청소년 지원…30일까지 온라인 접수
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년활동진흥원은 취약계층 청소년의 체험활동 기회를 넓히고 건강한 성장을 지원하기 위해 오는 30일까지 '2027년 둥근세상만들기 캠프' 참여기관을 모집한다고 16일 밝혔다.
이번 캠프는 전국 7개 국립청소년시설에서 운영한다. 선정된 기관의 청소년들은 1박 2일 또는 2박 3일 일정의 숙박형 캠프에 참여하며 숙박비와 식비, 활동비 등 참가비는 전액 무료다.
각 시설은 특화 분야를 반영한 체험 프로그램과 전문 지도인력을 통해 청소년들에게 다양한 활동 경험과 성장의 기회를 제공할 예정이다.
참여를 희망하는 기관과 단체는 16일부터 30일까지 KYWA 통합예약시스템에서 온라인으로 신청하면 된다. 세부 모집 내용과 프로그램은 진흥원 누리집에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.
참여기관은 내외부 전문가로 구성된 심사위원회의 심사를 거쳐 선정한다. 선정 결과는 12월 11일 진흥원 누리집에 게시하고 해당 기관에 개별 안내할 예정이다.
김진상 한국청소년활동진흥원 이사장은 "이번 캠프가 취약계층 청소년들에게 새로운 경험과 성장의 기회가 되기를 바란다"며 "앞으로도 청소년들이 다양한 활동에 참여하며 건강하게 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com