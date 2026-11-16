부산시 수산자원연구소, 수산물 검사 164개 항목 확대…"모두 안전"

AI 핵심 요약beta
- 부산시 수산자원연구소는 16일 수산물 539건을 검사했다
- 방사능·중금속·동물용의약품 검사 결과 모두 기준에 적합했다
- 검사 항목을 164개로 확대해 수산물 안전관리를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 방사능과 동물용의약품 등 위해물질에 대한 수산물 안전검사 강화해 시민 식탁의 안전성을 한층 높인다.
부산시 수산자원연구소는 올해 위·공판장과 양식어장에서 수산물 89품종 539건을 무작위로 수거해 방사능과 중금속, 동물용의약품 등을 검사한 결과 모두 기준에 적합했다고 16일 밝혔다.
검사 항목은 기존 72개에서 164개로 늘었다. 방사능 2개, 중금속 3개, 동물용의약품 135개, 금지물질 20개, 기타 물질 4개다.
연구소는 초고성능 액체크로마토그래피 질량분석기를 활용해 동물용의약품 검사 범위를 확대했다. 항균제와 구충제, 살충제, 진정제, 항원충제 등 모두 135개 항목을 분석한다.
방사능 검사는 시료 1㎏ 이상인 494건을 대상으로 진행했다. 고순도 게르마늄 검출기를 이용해 약 3시간 동안 세슘과 요오드 등 감마핵종을 분석했다. 국내 기준인 ㎏당 100베크렐 이하를 적용한 결과 모두 적합 판정을 받았다.
중금속 검사는 전체 시료 539건을 대상으로 수은과 납, 카드뮴을 분석했다. 검사 결과도 모두 기준치 이하였다.
연구소는 소비량이 많은 품종과 과거 부적합 이력이 있는 수산물을 중심으로 방사능과 중금속, 동물용의약품 검사를 매년 실시하고 있다. 양식수산물에는 동물용의약품 허용물질목록 관리제도(PLS)를 적용해 잔류물질을 관리한다.
생산·거래 이전 단계 수산물 안전성 조사는 2011년부터 올해까지 모두 8122건 실시됐다. 검사 결과는 부산시 누리집을 통해 공개한다.
김준태 수산자원연구소장은 "생산과 거래 이전 단계의 안전성 조사를 강화해 수산물에 대한 소비자 신뢰를 높이겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com