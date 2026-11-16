AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청은 16일 서울 초등학교 609곳에 긴급돌봄지도를 배포했다
- 긴급돌봄지도는 학교 주변 돌봄기관 714곳과 대체 장소 정보를 연결했다
- 학부모는 학교별 반경 0.5~2㎞ 돌봄기관과 연락처를 확인할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대체 장소 9638건 수록해 긴급 돌봄 공백 대비
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 학교 이름을 검색하면 주변 돌봄시설을 한눈에 확인할 수 있는 '긴급돌봄지도'를 제작해 서울 시내 전체 초등학교 609곳에 배포했다고 16일 밝혔다.
긴급돌봄지도는 화재나 공사 등으로 학교 돌봄교실 운영이 어려워질 때 대체 장소를 신속하게 찾을 수 있도록 마련됐다. 그동안 학교는 임시 돌봄 장소를 수소문해야 했고 학부모는 갑작스러운 장소 변경으로 불편과 불안을 겪어왔다.
지도는 우리동네키움포털과 정부24 온종일돌봄 등에 흩어져 있던 공공 돌봄 정보를 모아 서울 시내 초등학교 609곳과 지역돌봄기관 714곳을 학교 중심으로 연결했다.
학부모는 학교 이름을 검색해 반경 0.5~2㎞ 안에 있는 키움센터, 지역아동센터, 청소년방과후아카데미 등을 가까운 순으로 확인할 수 있다. 기관별 연락처와 도보 길찾기 기능도 제공해 긴급 상황에서 주변 기관의 위치와 거리를 살펴볼 수 있도록 했다.
학교용 지도에는 학교별로 조사한 교내 공간과 인근 학교, 돌봄기관 등 대체 장소 정보 9,638건을 거리순으로 담았다. 돌봄교실 이전 시 필요한 이전 여부 확인표와 학교별 연계표 등 서식 12종도 한글·워드 파일로 내려받을 수 있도록 했다.
서울시교육청은 지도를 학교와 학부모에게 안내하는 한편 25개 자치구와 협력해 학교와 인근 지역돌봄기관이 신속하게 연계할 수 있는 체계를 단계적으로 마련할 계획이다.
정근식 서울시교육감은 "불가피한 상황으로 학교의 돌봄교실 문을 닫더라도 아이들의 돌봄은 멈추지 않아야 한다"며 "긴급돌봄지도는 학교 현장의 행정 부담을 덜어주는 지원군이자, 학부모의 돌봄 불안을 덜어주는 든든한 나침반이 될 것"이라고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com