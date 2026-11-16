부산시, 취약계층 주거환경 개선 박차…LED 조명 교체 지원

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 16일 영구임대주택 LED 보급 협약을 체결했다
- 부산도시공사는 사업비 30%를 부담하고 교체·사후관리를 맡는다
- 한국에너지재단은 국고보조금 70% 확보와 사업 추진을 담당한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부산도시공사·한국에너지재단 협력
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 영구임대주택 입주민의 전기요금 부담 완화와 LED 조명 설치 등 주거환경 개선에 나선다.
시는 16일 오전 시청 26층 회의실에서 부산도시공사, 한국에너지재단과 'BMC 영구임대주택 취약계층 LED 보급지원사업' 업무협약을 체결한다고 밝혔다.
협약식에는 김동현 AI산업혁신국장을 비롯해 신창호 부산도시공사 사장, 이태동 한국에너지재단 이사장 등이 참석한다.
취약계층 LED 보급지원사업은 노후 일반 조명을 고효율 LED 조명으로 무상 교체하는 사업이다. 부산시는 2014년부터 이 사업을 추진해 왔다.
LED 조명 보급이 확산하면서 기존 사업 수요가 감소하자 지원 대상을 영구임대주택으로 넓혀 에너지복지의 범위를 확장한다는 계획이다.
협약에 따라 부산시는 사업 관리와 감독, 행정 지원을 맡는다. 부산도시공사는 사업계획을 수립하고 총사업비의 30%를 부담해 조명 교체공사와 사후관리를 진행한다.
한국에너지재단은 사업계획을 검토하고 총사업비의 70%에 해당하는 국고보조금 확보와 사업 추진을 담당한다.
김동현 AI산업혁신국장은 "지원 대상을 영구임대주택까지 확대해 에너지 취약계층의 주거환경 개선과 전기요금 부담 완화에 기여하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com