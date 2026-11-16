콘진원, '디지콘6 아시아 어워즈' 참가…K애니메이션 상영 지원

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 콘진원은 15일 한국 독립애니 해외 진출 지원 프로그램을 운영했다고 밝혔다
- 이세은 감독의 ‘경계’는 디지콘6 아시아 어워즈 베스트 아트 아시아를 수상했다
- 콘진원은 도쿄에서 한국 독립애니 5편을 상영하고 감독과의 대화를 진행했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 국내 우수 독립애니메이션의 해외 진출을 지원하기 위해 '2026 디지콘6 아시아 어워즈'본선 진출 지원과 '한국 독립애니메이션 상영회' 등 연계 프로그램을 운영했다고 15일 밝혔다.
'디지콘6 아시아 어워즈'는 일본 TBS 방송국이 주최하고 아시아 각국이 참여하는 국제 단편 애니메이션 시상식이다.
콘진원은 시상식에 앞서 지난 11월 6일 '한국 독립애니메이션 상영회'를 개최해 현지 관객들에게 한국 작품의 독창성과 우수성을 알렸다.
이번 시상식은 한국을 비롯해 인도네시아·태국·이란·대만 등 13개국에서 국가별 예선을 거쳐 선발된 39편의 작품이 본선에 진출했다.
이 가운데 이세은 감독의 '경계'가 베스트 아트 아시아 부문을 수상하며, 한국 독립애니메이션의 글로벌 경쟁력을 입증했다.
앞서 콘진원은 지난 9월 '2026 디지콘6 아시아 한국지역 어워즈'를 개최했다. 총 70편의 출품작 가운데 금상을 차지한 박지연 감독의 '귀(耳)로의 여행', 은상을 수상한 이세은 감독의 '경계'와 장승욱 감독의 '이마고(IMAGO)' 등 총 3편이 한국 대표로 본선 무대에 이름을 올렸다.
이세은 감독은 "작품 속에 특정한 메시지를 담았다기보다, 작품을 통해 우리 주변을 둘러싸고 있는 세계에 대해 다시 한번 생각해 볼 수 있었으면 좋겠다"라며 수상 소감을 전하고, 앞으로도 꾸준히 작품 활동을 이어가겠다는 포부를 밝혔다.
시상식 전날인 11월 6일에는 일본 도쿄 공예대학 마이브리지시어터에서 '한국 독립애니메이션 상영회'가 열렸다. 이번 상영회에서는 본선 진출작 3편을 포함해 국내 우수 독립애니메이션 2편 등 총 5편을 선보였으며, 현지 관람객 80여 명이 참석했다.
특히 이번 상영회는 한국독립애니메이션협회(KIAFA), 일본애니메이션협회(JAA)와 협력하였으며, 상영 후에는 미즈에 미라이 감독(전 일본애니메이션협회장)의 사회로 감독과의 대화(GV)가 진행됐다.
김우택 콘진원 애니메이션산업팀장은 "한국 독립애니메이션은 뛰어난 작품성과 창의성을 바탕으로 세계 시장에서 가능성을 인정받고 있다"라며, "앞으로도 우수한 독립애니메이션의 창작부터 유통, 해외 진출까지 체계적으로 지원하고, 글로벌 산업계와 협력을 확대해 K애니메이션의 경쟁력을 높여 나가겠다"라고 말했다.
alice09@newspim.com