부산시, 수능 지원 대책 추진…교통 혼잡 해소·응급 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 16일 2027학년도 수능 종합지원대책을 마련했다.
- 공공기관 출근을 10시로 늦추고 대중교통 증편과 긴급수송을 지원한다.
- 시험장 주변 공사·소음을 통제하고 의료지원반과 상황실을 운영한다.
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응급 의료 지원·소음 관리 대책 시행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(이하 수능)에 맞춰 출근 시간 조정부터 소음 차단, 응급환자 대응까지 전방위 지원에 나선다.
시는 수능을 앞두고 부산지역 64개 시험장을 대상으로 교통·소음·의료·안내 등 종합지원대책을 마련했다고 16일 밝혔다. 이번 수능에는 부산지역 수험생 2만9181명이 응시한다.
시는 수험생 입실 시간대 교통 혼잡을 줄이기 위해 관공서와 공공기관, 금융기관, 50인 이상 사업체의 출근 시간을 오전 10시로 늦춘다.
오전 6시부터 8시10분까지는 혼잡이 예상되는 시내·마을버스 83개 노선에 차량 1287대를 집중 배차한다. 도시철도 임시열차 5편성도 비상 대기시켜 돌발 수요에 대응한다.
시험 당일 오전 7시부터 9시까지는 간선급행버스체계(BRT) 구간을 제외한 가로변 버스전용차로 단속을 중단한다. 승용차요일제도 일시 해제한다.
시험장 주변에서는 불법 주정차와 공사 자재 적치 등 차량 흐름을 막는 요인을 집중 관리한다. 구·군과 경찰, 모범운전자회 등으로 구성된 현장지도반은 시험 전날 저녁과 시험 당일 이른 시간대 교통질서를 점검한다.
수험생 긴급 수송을 위해 주요 도시철도역 등 39곳에는 차량 53대를 배치한다. 모범운전자회와 현장 인력은 지각 수험생과 거동이 불편한 수험생을 무료로 수송한다. 수험표를 잃어버렸거나 시험장을 잘못 찾은 수험생에게는 순찰차를 통한 이동 지원도 제공한다.
시험장 주변 공사장은 오전 6시부터 9시까지, 오후 1시부터 1시40분까지 작업을 중단한다. 영어 듣기평가가 진행되는 오후 1시7분부터 1시35분까지는 차량과 도시철도의 경적을 제한하고, 도시철도 지상 구간은 서행 운행한다.
시는 시험장이 있는 15개 구·군에 소음·미세먼지 대책반을 운영한다. 공사장과 화물차량 등 소음 발생 요인을 관리하고, 구급차와 소방차의 사이렌 사용도 최소화할 방침이다.
16개 구·군 보건소에는 의료지원반을 편성한다. 의료진과 운전 인력을 배치하고 구급차와 응급약품을 비상 대기시켜 응급환자 발생에 대비한다.
시는 시험 당일 교통종합상황실과 종합상황반을 운영하며 대중교통 운행과 도로 상황을 실시간으로 점검한다. 수험생 유의사항과 교통 통제 내용은 공식 누리집과 사회관계망서비스 등을 통해 안내할 계획이다.
전재수 시장은 "수험생들이 안정적인 환경에서 시험을 치를 수 있도록 교통과 안전, 의료 분야 지원체계를 가동하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com