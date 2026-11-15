수원FC, WK리그 챔프결정 1차 한수원 원정 0-0…18일 최후의 한판

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자축구 WK리그 통합우승을 노리는 수원FC 위민과 첫 챔피언결정전 제패에 도전하는 경주한수원 WFC가 팽팽한 공방 끝에 첫판을 무승부로 마쳤다.

수원FC는 15일 경주시민운동장에서 열린 2026 WK리그 챔피언결정전 1차전 원정 경기에서 경주한수원과 0-0으로 비겼다. 양 팀은 오는 18일 오후 7시 수원FC의 홈구장인 수원종합운동장에서 열리는 2차전에서 최종 우승팀을 가리게 됐다.

올 시즌 정규리그 1위를 차지하며 챔피언결정전에 직행한 수원FC는 2024년 이후 2년 만의 정상 탈환과 동시에 창단 첫 통합우승을 조준하고 있다. 반면 정규리그 3위로 플레이오프에 올라 디펜딩 챔피언 화천KSPO를 꺾고 올라온 경주한수원은 통산 5번째 챔피언결정전 무대에서 사상 첫 우승에 도전한다. 앞서 네 차례 진출해 모두 준우승에 그쳤던 한수원에게는 절실한 기회다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한수원과 수원FC의 챔피언결정전 1차전에서 경합하는 선수들. [사진= WK리그 공식 유뷰트 중계화면 캡처] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

기선 제압을 노린 수원FC는 전반 내내 경기를 주도하며 공세를 펼쳤다. 전반 19분 김혜리의 크로스에 이어 지소연이 날카로운 헤딩 슈팅을 시도했으나 골문을 비껴갔다. 경주한수원은 전반 26분 김소은을 빼고 수비수 홍혜지를 투입해 안정을 찾고 실점 없이 전반을 마쳤다.

후반 들어 양 팀의 공방은 더욱 치열해졌다. 수원FC는 후반 시작 직후 상대 골키퍼의 백패스 핸드볼 반칙으로 골문 바로 앞에서 결정적인 간접 프리킥 기회를 잡았다. 하지만 지소연이 살짝 건넨 공을 김혜리가 오른발로 강하게 때린 슈팅이 수비벽에 가로막히며 아쉬움을 삼켰다. 경주한수원 역시 반격에 나섰으나 수비와 골키퍼의 선방에 막혀 득점포를 가동하지 못했다.

치열한 접전 속에 양 팀 모두 부상자가 속출했다. 수원FC는 권은솜과 최유리를 차례로 불러들이고 밀레니냐와 송지윤을 투입했고 경주한수원도 김혜지를 곽민정으로 교체하며 골문을 두드렸으나 끝내 승부를 가르지 못했다.

원정에서 소중한 무승부를 거둔 수원FC와 원정길에 오르는 경주한수원은 이제 오는 18일 수원종합운동장에서 열리는 운명의 2차전에서 모든 것을 쏟아부을 전망이다.

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