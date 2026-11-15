창원시, '초등학생 독서골든벨' 성황…독서 퀴즈 등 프로그램 다채

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 14일 초등학생 독서골든벨을 개최했다
- 초등학교 4~6학년 학생들이 독서 문제를 풀었다
- 대상 등 수상자에게 상금과 행운권을 전달했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시 초등학생들이 독서골든벨에서 책 읽기의 즐거움과 실력을 겨루는 특별한 자리가 마련됐다.
시는 전날 용호초등학교 강당에서 초등학생과 가족 400여 명이 참여한 '창원시 초등학생 독서골든벨'을 개최했다고 15일 밝혔다.
사단법인 싱크탱크 미래지 창원지부가 주관한 이번 행사는 초등학교 4~6학년 학생들이 사전 선정된 '우리 동네 착한 경제를 찾아라(한울림 어린이), '너에게 사과하는 방법(풀빛)' 중 한권을 읽은 뒤 예선·본선·결선을 거쳐 독서 관련 문제를 풀었다.
참가자들은 책의 내용을 떠올리며 정답을 맞히고, 단계별 대결을 통해 최종 우승자를 가렸다.
학생들은 혼자 문제를 풀며 읽은 책을 되짚는 동시에, 친구들과 경쟁하며 독서에 대한 흥미를 키웠다.
시상식에서는 대상 100만 원, 최우수상 30만 원, 우수상 20만 원, 장려상 10만 원이 주어졌으며 행운권 추첨도 이어졌다.
강기윤 시장은 "책은 새로운 세상을 만나고 더 큰 꿈을 키울 수 있게 해주는 소중한 친구"라며 "앞으로도 꾸준히 책을 가까이하는 어린이로 성장하길 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com