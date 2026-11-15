경남교육청, 학교회계 온라인 연수 1년 운영…역량 강화

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- 경남도교육청은 15일 교직원 대상 학교회계 온라인 연수를 운영한다고 밝혔다.
- 연수는 16일부터 2027년 10월 말까지 진행되며 기간과 교육 범위를 확대했다.
- 도교육청은 교육지원청별 업무 안내 차이를 막고 동일한 회계 기준을 전달할 계획이다.
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예산·지출 실무 교육 지원 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 학교마다 다른 회계 업무를 막고 동일한 기준 적용하기 위해 교직원을 대상 온라인 연수를 운영한다.
도교육청은 16일부터 2027년 10월 말까지 교직원을 대상으로 학교회계 온라인 전달 연수를 진행한다고 15일 밝혔다.
연수 기간은 기존 3주에서 1년으로 늘렸다. 교직원이 업무 일정에 맞춰 필요한 시기에 교육을 수강할 수 있도록 한 조치다. 교육 과정도 예산 편성 기본 지침 중심에서 예산·수입·지출 실무까지 확대했다.
과정은 교직원을 위한 학교회계 예산·수입·지출 실무와 2027학년도 학교회계 예산 편성 기본 지침 전달'로 구성했다. 학교회계의 기본 원칙과 함께 예산 편성, 수입 관리, 지출 처리 등 현장에서 자주 다루는 업무를 중심으로 교육한다.
도교육청은 앞서 9일 도내 18개 교육지원청 업무 담당자와 학교회계 실무지원단, 전담팀을 대상으로 사전 연수를 실시했다.
교육지원청별 연수 내용과 업무 안내가 달라지는 것을 막고, 학교 현장에 같은 기준을 전달하기 위해서다.
각 교육지원청은 사전 연수 내용을 바탕으로 11월까지 지역별 전달 연수를 진행할 예정이다.
news2349@newspim.com