경기도, 겨울철 도로 안전 위한 '경기안심제설+717' 추진

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 16일 겨울철 출퇴근 전 제설 목표를 오전 7시와 오후 5시로 정했다
- 경기도는 4개월간 제설제 14만4001t과 장비 7036대를 운영한다
- 경기도는 인공지능으로 도로 결빙 위험을 예측해 취약구간 제설에 활용한다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 겨울철 대설에 따른 출퇴근길 교통혼잡과 도로 결빙 사고를 예방하기 위해 사전제설을 강화한다.
경기도는 내년 3월 15일까지 4개월간을 '2026~2027년 겨울철 도로 제설대책 기간'으로 정하고 사전제설 완료 목표 시점을 출근 전 오전 7시와 퇴근 전 오후 5시로 구체화한 '경기안심제설+717'을 추진한다고 16일 밝혔다.
이번 대책은 출퇴근 시간대 사전제설 기준을 구체화한 것으로 기존에는 출퇴근 전 제설을 원칙으로 했지만 구체적인 완료 시점은 별도로 정하지 않았다. 올해부터는 오전 7시와 오후 5시를 목표 시점으로 정해 시군별 제설 이행 상황을 체계적으로 관리한다.
경기도 재난안전대책본부는 강설 예보에 따라 사전제설 개시를 안내하고 시군별 제설제 사전살포 여부를 점검할 계획이다. 기습적인 폭설이나 급격한 기온 하강에 대비해 제설작업을 조기에 시작하고 출퇴근 시간대 주요 도로의 교통혼잡을 최소화한다는 설명이다.
경기도에는 총 3만5790개 노선, 2만1179㎞ 길이의 도로가 있다. 도는 겨울철 강설에 대비해 제설제 14만4001t과 제설차량 2326대, 제설장비 4710대를 확보했다고 밝혔다.
도는 기상 상황에 따라 5단계 비상근무체계를 가동하고 24시간 상황관리에도 들어간다. 도로 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등을 활용해 강설과 결빙 상황을 실시간으로 파악하고 폭설로 교통혼잡이나 차량 고립이 발생할 경우 관계기관과 관련 정보를 신속히 공유해 공동 대응할 예정이다.
올해는 인공지능(AI)을 활용한 '경기도 도로살얼음 분석시스템'도 운영한다. 이 시스템은 기온과 습도, 노면온도 등 기상자료를 빅데이터와 AI로 분석해 도로 결빙 위험을 예측하는 방식이다.
경기도는 분석 결과를 시군과 유관기관에 공유해 위험구간 제설제 사전살포와 안전 순찰 등에 활용할 예정이다.
제설 우선순위는 출퇴근 시간대 교통량이 많은 주요 간선도로와 상습 정체구간이다. 터널과 지하차도, 교량, 고갯길 등 결빙 취약구간에는 제설장비와 자재를 미리 배치한다.
또 염수분사시설 등 자동제설시설의 작동 상태를 점검하고 이면도로와 보행로 등 생활밀착도로에 대한 제설 관리도 강화한다고 밝혔다.
서울시와 경찰청 등 유관기관과의 협력도 확대한다. 시군 경계도로와 고속도로 진출입로 등 기관 간 관리 공백이 발생하기 쉬운 구간을 공동 관리하고 폭설로 인한 교통정체와 차량 고립 상황에도 협력해 대응할 계획이다.
또 지난 11일 추미애 경기도지사 주재로 열린 겨울철 경기도민안전 종합관리대책 점검회의에서 출퇴근길 사전제설 강화 방안을 논의했다.
배성호 경기도 건설국장은 "도로살얼음 분석시스템과 24시간 상황관리체계를 적극 활용하고 31개 시군 및 유관기관과 긴밀히 협력해 도민들이 안심하고 도로를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
asj7376@newspim.com