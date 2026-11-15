AI 핵심 요약beta
- 서울시는 15일 고단백·고식이섬유 그래놀라 출시를 밝혔다
- 그래놀라 서울에디션은 단백질 19g과 식이섬유 10g을 함유했다
- 16일부터 서울마이소울샵 7곳과 온라인에서 1만4200원에 판매된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 오는 16일부터 고단백·고식이섬유 제품 '그래놀라 서울에디션'을 판매한다고 15일 밝혔다. 수제 그래놀라 브랜드 '그래놀라하우스'와 협업했다.
이번 협업은 서울시의 핵심 비전인 '건강도시'를 시민들의 일상 속에서 구현하고 건강한 식생활에 대한 관심을 높이기 위해 기획됐다.
그래놀라 서울에디션은 식이섬유가 풍부한 귀리(오트밀)를 주원료로 호두·아몬드·해바라기씨·호박씨 등을 넣어 오븐에 구운 제품이다. 소보로에는 밀가루 대신 쌀가루를 사용했다.
분리대두단백과 분리대두단백너겟 등 식물성 단백질 원료와 프락토올리고당을 첨가해 영양을 강화했다. 100g당 단백질 19g, 식이섬유 10g을 함유하고 있다. 이는 1일 영양성분 기준치의 각각 35%, 40%에 해당한다.
제품 포장에는 서울시 도시브랜드 '서울마이소울'을 적용했다. 분홍색 계열을 바탕으로 동대문디자인플라자(DDP), 서울달 등 서울의 주요 명소를 디자인에 활용했다. 물로 쉽게 분리할 수 있는 수분리 라벨도 적용했다.
판매가격은 1만4200원이다. 16일부터 서울갤러리와 DDP디자인스토어 등 서울마이소울샵 7곳에서 구매할 수 있다. 온라인에서는 그래놀라하우스 네이버 스마트스토어를 통해 판매한다. 이달 중 쿠팡을 시작으로 판매처를 순차적으로 확대할 예정이다.
서울시는 도시브랜드를 일상 속 소비 경험으로 확장하기 위해 민간기업과 먹거리 상품을 개발하고 있다. 앞서 고려당과 협업한 '서울빵', 풍심당과 개발한 '서울간식 라이스칩' 등을 출시했다. 이번에는 건강 먹거리 분야로 협업 범위를 확대했다.
김형래 서울시 홍보기획관은 "그래놀라는 아침을 거르기 쉬운 직장인과 학생들이 우유나 요거트에 곁들여 간편한 한 끼이자 건강한 간식으로 즐기는 메뉴"라며 "시민들이 아침 식사나 간식으로 간편하게 즐기면서 일상 속에서 건강도시 서울의 매력을 경험하길 바란다"고 말했다.
blue99@newspim.com