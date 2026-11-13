김석준 부산교육감, 수능 수험생 응원 메세지…"평소처럼! 나답게!"

AI 핵심 요약beta
- 김석준 부산교육감은 13일 수능 앞둔 수험생 응원 영상을 공개했다
- 김 교육감은 수험생들의 노력을 격려하며 스스로를 믿으라고 당부했다
- 부산교육청은 수험생들이 안심하고 시험 치르도록 살피겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김석준 부산교육감이 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생 응원 영상을 공개했다.
부산시교육청은 13일 공식 유튜브 채널 '부산교육TV'를 통해 김석준 교육감의 수험생 응원 메시지를 공개했다고 밝혔다.
김 교육감은 영상에서 각자의 꿈을 향해 걸어온 수험생들의 노력을 격려하며 "저마다의 꿈을 품고 묵묵히 걸어온 수험생들이 대견하고 자랑스럽다"고 말했다.
이어 시험을 앞두고 느끼는 긴장과 걱정은 그만큼 간절하게 준비해 왔다는 뜻이라며 "긴장될 때는 잠시 숨을 고르고 스스로를 믿어라. 그동안 갈고닦은 실력은 늘 여러분 편"이라고 당부했다.
그려면서 부모와 교사, 부산교육 가족과 시민들의 응원이 수험생들과 함께하고 있다며 "우리 교육청도 여러분이 안심하고 시험을 치를 수 있도록 빈틈없이 살피겠다"고 약속했다.
또 "남은 기간 수험생들이 최상의 컨디션을 유지해 마지막 종이 울릴 때 모두가 환하게 웃기를 바란다"며 "평소처럼! 나답게! 수험생 여러분, 파이팅!"이라는 힘찬 구호로 응원의 메세지를 전했다.
해당 영상은 부산시교육청 공식 유튜브 채널 '부산교육TV'에서 시청할 수 있다.
ndh4000@newspim.com