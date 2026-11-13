이정열 용인시의원 "죽전물류센터 부지, 생활·문화·녹지공간 연계 활용돼야"

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 이정열 의원이 죽전 지역의 생활·문화·녹지공간을 유기적으로 연결하고 장기간 활용 방안이 정해지지 않은 죽전물류센터 부지를 주민 편익 중심으로 활용해야 한다고 촉구했다.

13일 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의에서 이정열 의원이 5분 자유발언을 하고 있다.[사진=이정열 용인시의원]

시의회에 따르면 이 의원은 13일 열린 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 죽전3동 행정복지센터 건립을 비롯해 죽전야외음악당, 현암공원 등 지역 주요 시설의 활용도를 높이고 시설 간 연계성을 강화해야 한다고 밝혔다.

이 의원에 따르면 죽전야외음악당은 최근 3년간 확인된 공연이 총 8회에 그친 것으로 나타났다.

이에 따라 시설 개선과 함께 주민들이 일상적으로 이용할 수 있는 공연 프로그램을 확대해야 한다고 주장했다.

현암공원은 공사대금 분쟁으로 2년째 개장이 지연되고 있는 상황을 언급하며 조속한 정상화를 요구했다.

기존 녹지를 보전하면서 산책로와 쉼터를 보완해 주민들이 휴식과 여가를 즐길 수 있는 공간으로 조성해야 한다는 제안도 내놨다.

또 동백죽전대로와 포은대로 등으로 단절된 생활권을 연결하기 위해 보행 연결로를 확충해야 한다고 강조했다.

국도 43호선을 횡단하는 조형육교 설치 등으로 주거지와 행정·문화·체육·녹지시설 간 이동 편의를 높여야 한다는 구상이다.

이 의원은 죽전3동 행정복지센터와 음악도서관, 체육시설, 죽전야외음악당, 현암공원 등을 유기적으로 연결하면 행정서비스와 문화·여가를 한곳에서 누릴 수 있는 생활권을 구축할 수 있다고 설명했다.

특히 죽전물류센터 부지에 대해서는 주변 주거지와 학교, 행정·문화·녹지시설과의 조화를 고려한 활용방안을 마련해야 한다고 강조했다.

2022년 물류센터 재가동에 반대했던 주민들의 우려가 여전히 남아 있는 만큼 대형 화물차 통행으로 인한 통학로와 주거환경 안전 문제도 함께 해소해야 한다고 지적했다.

이 의원은 "기존 시설의 가치를 높이고 끊어진 길을 잇고 오랫동안 풀지 못한 부지의 활용방안을 함께 찾아보자는 것"이라며 "법령과 재정 여건을 면밀히 검토하되 필요한 행정적 지원을 통해 주민 편익을 높일 수 있는 방안을 적극적으로 모색해야 한다"고 말했다.

이어 "아이들이 안전하게 학교에 가고 가족이 공연과 산책을 즐긴 뒤 동네 식당에서 함께 저녁을 먹는 일상, 주민의 여가가 지역 상권의 활력으로 이어지는 도시가 되기를 희망한다"고 덧붙였다.

seraro@newspim.com