이상욱 용인시의원, 소아전문응급의료센터 필요성 강조

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인근 도시와의 형평성 문제 제기

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 이상욱 의원이 용인시 내 소아전문응급의료센터 확충을 위한 구체적인 추진계획 수립을 촉구했다.

시의회에 따르면 이 의원은 13일 열린 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 야간과 휴일에도 중증 소아·청소년 환자가 전문적인 응급진료를 받고 필요할 경우 입원과 집중치료까지 연계될 수 있는 의료체계가 필요하다고 밝혔다.

13일 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의서 이상욱 의원이 5분 자유발언을 하고 있다.[사진=이상욱 용인시의원]

행정안전부 주민등록 인구통계를 근거로 2026년 9월 기준 용인시 18세 이하 인구가 약 17만 8000명에 이르지만 용인에는 소아전문응급의료센터가 한 곳도 없다고 지적했다.

반면 인근 수원에는 2곳, 성남에는 1곳이 지정돼 있는 것으로 나타났다.

이 의원은 현재 용인시에서 운영 중인 달빛어린이병원과 소아전문응급의료센터의 기능이 다르다는 점도 강조했다.

달빛어린이병원은 주로 경증 환자의 야간·휴일 진료를 담당하는 반면 소아전문응급의료센터는 중증 소아응급환자를 대상으로 전문 진료와 입원·집중치료를 제공하는 시설이다.

이 의원은 특히 용인시에서 운영 중인 달빛어린이병원은 주로 경증 소아환자를 진료하는 곳으로, 중증 소아응급환자를 전문적으로 치료하는 소아전문응급의료센터와는 역할이 다르다고 강조했다.

중증 소아응급환자를 위한 전문적인 진료체계가 필요한 만큼 전문인력과 시설, 의료기관의 진료역량 등 센터 운영에 필요한 여건을 갖추기 위한 시의 적극적인 준비가 필요하다고 밝혔다.

평택시가 전문인력 확보와 시설 마련, 관계기관 협의를 포함한 소아전문응급의료센터 구축을 중장기 과제로 추진하겠다고 밝힌 사례도 제시됐다.

용인시 역시 단순한 필요성 제기에 그치지 않고 의료 수요 분석, 협력 의료기관 선정, 인력·시설 확보, 정부 및 경기도 협의를 포함한 구체적인 정책 과제로 추진해야 한다는 취지다.

이 의원은 "17만 8000여 명의 아이들과 청소년이 살아가는 용인시에 소아전문응급의료센터가 마련될 수 있도록 경기도와 보건복지부 등 관계기관과 적극적으로 협의하고 의료기관과의 협력방안과 단계별 추진과제를 담은 구체적인 계획을 수립해 달라"고 요청했다.

seraro@newspim.com