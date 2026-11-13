용인특례시의회, 제10대 의정자문위원회 재구성…16명 위촉

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시의회는 13일 의정자문위원회 위촉식을 열고 위원 16명을 위촉했다
- 의정자문위원회는 당연직 6명과 위촉직 16명 등 총 22명으로 구성됐다
- 위원들은 반도체·도시개발·교통·환경·복지 현안에 대한 자문 활동을 이어갈 예정이다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회가 13일 제10대 의회 전반기 의정자문위원회를 새롭게 구성하고 전문가와 학계 인사 등 위촉직 자문위원 16명에게 위촉장을 수여했다고 밝혔다.
위원들의 임기는 2028년 11월 10일까지 2년이다.
이번 위촉식은 기존 위원의 임기 만료와 제10대 의회 전반기 출범에 따라 의정자문위원회를 재구성하기 위해 열렸다.
행사에는 장정순 의장과 김길수 부의장, 각 상임위원회 위원장, 분과위원회 자문위원 등이 참석했다.
의정자문위원회는 당연직 위원 6명과 위촉직 위원 16명 등 총 22명으로 구성된다.
위원회 주요 기능은 ▲의회가 지정하는 정책 및 현안 과제의 조사·연구 ▲의원 의정활동에 관한 자문과 자료 수집 ▲시정 및 지역 현안에 대한 전문적 의견 제시 ▲그 밖에 의회 운영에 필요한 사항에 대한 자문 등이다.
장정순 의장은 자문위원들에게 각 분과별 상임위원장을 중심으로 적극적인 활동을 당부하고 시민에게 다가가는 의회를 만드는 데 함께 노력하겠다고 밝혔다.
이번 위원회 구성은 반도체 산업, 도시개발, 교통, 환경, 복지 등 용인시의 복합적인 현안을 의정활동에 반영한다.
용인특례시의회 의정자문위원회는 향후 도시건설·경제환경 등 분야별 분과를 중심으로 주요 정책과 현안에 대한 자문 활동을 이어갈 예정이다.
seraro@newspim.com