파주시, '북한 대남방송 소음 피해' 주민 지원금 추가 접수

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 13일 대남 소음방송 피해 주민 추가 신청을 받는다고 밝혔다
- 추가 신청은 16일부터 18일과 20일까지 행정복지센터 등에서 진행한다
- 지원금은 피해 정도와 거주 기간에 따라 최대 83만원까지 지급된다
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 오는 16일부터 대남 소음 방송 피해 주민을 대상으로 피해 지원금 추가 신청을 받는다고 13일 밝혔다.
대상은 2024년 7월19일부터 2025년 6월11일까지 지정 피해지역에 주민등록을 두고 실제 거주한 주민 중 기존 신청 기간에 신청하지 못한 주민이다.
대상 지역은 탄현면 대동리, 만우리, 오금1리, 오금2리, 문지리, 낙하리, 금산2리와 성동리, 금승리, 법흥2리 일부, 장단면 조산리다.
이들 지역 주민들이 겪은 소음 피해는 2024년 남북의 확성기 방송 대치에서 비롯됐으며 지난해 6월11일 이재명 대통령 지시로 대북 방송이 중지된 뒤 북한도 이튿날 소음 방송을 멈췄다.
신청은 탄현면·장단면 행정복지센터에서 16일부터 18일까지, 파주시청 안전총괄과 민방위팀에서 16일부터 20일까지 받는다.
지원을 희망하는 주민은 신분증과 본인 명의 계좌 사본을 지참해 방문하면 된다.
시는 원활한 지급을 위해 자유 입출금 계좌를 준비해달라고 당부했다.
지원금은 대남 소음방송 피해 정도와 거주 기간에 따라 산정되며 70데시벨 이상 80데시벨 미만인 2종 구역은 하루 3000원, 60데시벨 이상 70데시벨 미만인 3종 구역은 하루 2000원을 기준으로 한다.
1인당 최대 지급액은 2종 83만원, 3종 55만원이다.
김양환 안전총괄과장은 "지난 대남 소음방송으로 1년 가까이 주민들이 고통을 받았다"라며 "아직 신청하지 못한 지원 대상 주민들의 적극적인 신청을 바란다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com