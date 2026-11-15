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법원서 부재자 재산관리인 선임 결정…교직원 50명 고용 안정

설치자 소재불명에 금융거래 중단…만학도 1000명 학습권 보호

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 설치자의 소재불명으로 운영 중단 위기에 놓였던 학력인정 평생교육시설에 대한 법적 대응을 통해 약 85억원의 적립금 동결 문제를 해결하고 만학도 1000여명의 학습권을 보호할 수 있게 됐다고 15일 밝혔다.

해당 시설은 성인 만학도 1000여명이 재학 중인 교육기관이다. 그동안 수업료 잔액 등을 20년 넘게 모아 약 85억원의 적립금을 보유하고 있었다.

서울의 저학력 성인 인구와 전국·서울 학력인정 평생교육시설 및 학습자 수 변화 추이. [AI 일러스트=챗GPT]

서울시교육청은 지난해 평생교육시설 보조금 지원체계를 개편하면서 해당 시설에 대한 보조금을 감액하고 기존 적립금을 교직원 인건비 등 운영비로 사용하도록 했다.

그러나 시설 설치자의 소재가 확인되지 않으면서 금융거래가 중단됐다. 적립금이 있어도 이를 사용하지 못하는 상황이 발생하면서 교직원 임금 체불과 재학생들의 학습권 침해 우려가 커졌다.

서울시교육청은 문제 해결을 위해 올해 2월 시설 회계 정상화와 적립금 활용 방안을 마련하고 민법상 부재자 재산관리인 선임 절차에 착수했다.

민법 제22조에 따르면 부재자가 재산관리인을 지정하지 않았거나 기존 관리인의 권한이 소멸한 경우 이해관계인 등의 청구를 통해 법원이 재산관리에 필요한 조치를 명할 수 있다.

서울시교육청은 일반적인 재산관리인 선임 절차에 상당한 시간과 비용이 소요된다는 점을 고려해 검사를 통한 청구 방식을 추진했다.

이에 따라 지난 5월 서울중앙지방검찰청 공익담당관실 소속 검사가 법원에 청구서를 제출했고 서울시교육청도 심리에 필요한 자료를 지원했다.

법원은 지난 9월 부재자 재산관리인 선임 청구를 인용했다. 서울시교육청에 따르면 검사가 공익 대표 권한을 행사해 부재자 재산관리인 선임 결정을 받은 첫 사례다.

이번 법원 결정으로 금융기관에 묶여 있던 약 85억원의 적립금을 관리할 수 있게 됐다. 외부 재산관리인인 변호사가 시설 회계를 관리하면서 운영비 집행의 투명성도 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

서울시교육청은 이를 통해 교직원 50명의 고용 안정과 만학도 1000여명의 학습권을 보호할 수 있을 것으로 보고 있다. 시설 운영에 필요한 비용을 자체 적립금으로 우선 충당할 수 있어 교육재정 지출을 줄이는 효과도 예상된다.

한편 서울에서는 개인이 설치한 학력인정 평생교육시설이 잇따라 폐쇄되면서 성인 학습자의 교육 기회가 축소되고 있다.

서울시교육청 자료에 따르면 서울의 학력인정 평생교육시설은 2018년 13곳에서 지난해 9곳으로 감소했다. 같은 기간 전체 학습자도 7974명에서 5920명으로 줄었다.

서울시교육청은 교육감이 직접 학력인정 평생교육시설을 설치하고 운영할 수 있도록 평생교육법 개정을 건의해 왔다. 관련 개정법률안은 지난 10월 발의됐다.

정근식 서울시교육감은 "배움의 열정을 이어가는 만학도의 학습권은 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 가치"라며 "평생교육 인프라가 붕괴되는 것을 막기 위해 법적·제도적 개선을 신속히 추진하고, 만학도들이 안정적으로 공부할 수 있는 교육 환경을 구축하겠다"고 강조했다.

jane94@newspim.com