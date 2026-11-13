파주시, 6.9㎢ 평화경제특구 조성 추진..."첨단산업 거점 조성"

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 13일 평화경제특구 조성을 추진한다고 밝혔다
- 특구는 2035년까지 2조 원을 투입해 5개 지구로 조성한다
- AI·첨단제조 등 6대 전략산업을 육성할 계획으로 알려졌다
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 접경 지역의 산업 기반 확충과 남북 경제 협력을 위한 '파주 평화경제특구' 조성을 추진한다고 13일 밝혔다.
특구 예정지는 파주읍·문산읍·월롱면 일대 6.9㎢ 규모로 2035년까지 약 2조 원 규모의 사업이다.
산업지구 2곳과 복합지구, 문화 관광 지구, 남북 물류 지구 등 총 5개 지구가 들어설 예정이다.
핵심 육성 분야는 인공지능(AI), 첨단 제조, 의약, 기후 기술, 식품 기술, 스마트 물류 등 6대 전략산업을 집중 육성할 방침이다.
특히 AI를 핵심 산업으로 삼아 대표 기업을 유치하고 관련 업체의 집적을 유도해 산업 생태계를 형성한다는 구상이다.
첨단제조 분야는 LG디스플레이 파주공장과 협력업체를 중심으로 전자 부품·첨단 소재 산업을 키우고 의약·기후기술·식품기술·스마트물류 분야도 연구 개발부터 생산·유통까지 연결되는 산업 생태계를 구축할 계획이다.
특구 조성으로 인해 기업 투자와 일자리 창출의 기반이 되는 동시에 접경 지역이 지닌 개발 제약을 완화하는 계기가 될 것으로 기대된다.
현재 통일부의 평화경제특구 지정 계획에 따르면 결과는 올해 안에 나올 예정이며 파주시가 추진하는 특구 구상이 최종 지정으로 이어질지 주목된다.
skyimhan@newspim.com