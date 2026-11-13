광명시 '제9회 광명시민 500인 원탁토론회' 21일 개최

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 13일 시민 500명과 민선 9기 시정 방향을 논의했다
- 광명시는 21일 시민 500인 원탁토론회를 열어 정책 우선순위를 정한다
- 시민 제안을 검토해 향후 시정 운영과 예산 편성에 반영할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
박승원 시장 "광명의 미래 만드는 가장 큰 힘은 다양한 시민 의견"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 시민 500명과 함께 민선 9기 시정 방향을 모색하고 광명의 미래를 그리는 대규모 숙의 공론장을 연다.
시는 오는 21일 광명시민체육관에서 '제9회 광명시민 500인 원탁토론회'를 개최한다고 13일 밝혔다.
'광명시민 500인 원탁토론회'는 시민이 직접 시정 현안을 논의하고 정책 우선순위를 정하거나 새로운 정책을 제안하는 광명시의 대표 시민참여 프로그램이다.
올해는 '다시, 시민이 그리는 광명'을 주제로 시민의 목소리로 지역 발전 방향을 설계하겠다는 의지를 담았다.
토론회는 ▲1부 '민선 9기 주요 정책 우선순위 선정' ▲2부 '시민정책 제안'으로 나눠 진행된다.
1부에서는 일자리·지역경제, 기본사회·돌봄, 교통·안전, 미래 성장·도시 발전 등 8대 분야 핵심 정책을 두고 토론과 투표를 거쳐 우선 추진 과제를 가린다.
2부에서는 관심 분야별 소그룹 논의를 통해 지역에 필요한 정책사업을 발굴하고 전체 투표로 우수 제안사업 1~3위를 선정한다.
시는 이날 도출된 정책 우선순위와 시민 제안을 면밀히 검토해 향후 시정 운영과 예산 편성에 적극 반영하고 그 추진 결과를 시민들에게 투명하게 안내할 방침이다.
광명시민이라면 누구나 참여할 수 있으며 모집 인원은 500명이다. 참가 희망자는 오는 20일까지 홍보 안내문에 기재된 큐알(QR)코드를 통해 선착순으로 신청하면 된다.
박승원 광명시장은 "광명의 미래를 만들어 가는 가장 큰 힘은 시민에게 있다"며 "시민 참여로 모인 다양한 생각을 시정에 반영해 함께 성장하는 광명을 만들겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com