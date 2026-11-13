남해군 '2026년 숲가꾸기' 1일 체험행사…산림 관리 중요성 조명

AI 핵심 요약beta
- 남해군은 12일 고현면 차면리에서 숲가꾸기 체험행사를 개최했다
- 주민과 산림 관계자 등 70여 명이 비료주기와 가지치기 등을 진행했다
- 참여자들은 덩굴류 제거와 도시숲 주변 환경정화 활동도 펼쳤다
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[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 2026년 숲가꾸기 기간을 맞아 전날 고현면 차면리에서 '2026년 숲가꾸기 1일 체험행사'를 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 산림의 공익적 가치를 되새기고 숲가꾸기의 중요성과 체계적인 산림 관리의 필요성을 알리기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 차면마을 주민을 비롯해 남해군 산림공원과, 산림작업단, 남해군산림조합, 산림사업 법인, 한국전문임업인협회 남해군협의회, 고현면사무소 관계자 등 70여 명이 참여했다.
참여자들은 현장에서 비료주기와 가지치기, 맹아 및 덩굴류 제거 등 숲가꾸기 작업을 진행했으며 도시숲 주변 환경정화 활동도 함께 펼쳤다.
남해군 관계자는 "산림을 생태적으로 건강하고 경제적 가치가 높은 자원으로 육성하기 위해 매년 숲가꾸기 사업을 추진하고 있다"며 "앞으로도 숲가꾸기의 중요성을 널리 알리고 생활권 주변 녹지공간을 체계적으로 관리해 건강하고 쾌적한 산림환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com