안양시, 경제총조사 우수 응답 '애니콤정보통신'에 감사 현판 전달

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 13일 애니콤정보통신㈜에 경제총조사 감사 현판을 전달했다
- 시는 조사 성실도와 협조도가 뛰어난 해당 기업을 우수 응답 사업체로 추천했다
- 애니콤정보통신은 향후 국가통계조사에도 적극 협조하겠다고 전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국가 경제정책 및 기업 경영 기초자료로 활용
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 국가데이터처가 주관한 경제총조사에서 우수 응답 사업체로 선정된 관내 기업 애니콤정보통신㈜에 감사 현판을 전달했다고 13일 밝혔다.
시는 이날 만안구 안양7동에 있는 애니콤정보통신㈜를 직접 방문해 국가데이터처가 수여한 현판을 전달하고 감사의 뜻을 표했다. 앞서 시는 관내 사업체 가운데 조사 성실도와 협조도가 뛰어난 이 기업을 우수 응답 사업체로 추천한 바 있다.
이번 행사는 지난 6~7월 실시된 경제총조사에 성실히 응한 사업체를 격려하고 국가통계조사에 대한 자발적 참여 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
오형석 애니콤정보통신 대표는 "국가 경제정책 수립에 필요한 중요한 조사에 참여하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 통계조사에 관심을 갖고 적극 협조하겠다"고 소감을 전했다.
시 관계자는 "정확한 통계 생산을 위해 소중한 자료를 제공해 주신 사업체에 깊이 감사드린다"며 "내년 실시될 사업체 조사와 광업·제조업 조사에도 관내 기업들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 전했다.
1141world@newspim.com