테크로스 워터앤에너지, 청정수소 밸류체인 구축 가속

AI 핵심 요약beta
- 테크로스 워터앤에너지는 4일부터 6일까지 수소사업 확대 전략을 소개했다
- 회사는 수전해 플랜트 EPC에 운영·관리 역량을 더해 사업을 넓힌다
- CCUS 기술을 연계해 그린·블루수소 전주기 밸류체인을 구축할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 부방그룹 계열사인 테크로스 워터앤에너지가 청정수소 전주기 밸류체인 구축에 속도를 내고 있다. 기존 그린수소 설계·조달·시공(EPC) 역량에 운영·관리(O&M) 역량을 더하고, 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술을 연계한 블루수소 영역으로 사업 포트폴리오를 확장한다는 전략이다.
테크로스 워터앤에너지는 지난 11월 4일부터 6일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 'World Hydrogen Expo 2026'에 참가해 이러한 비전을 소개했다.
회사는 국내 수전해 기반 수소 생산기지 구축 분야에서 다수의 실적을 보유하고 있다. 산업통상자원부 주관의 '전북 부안 수소생산기지(2.5MW급) 구축사업'과 '충남 보령 수소생산기지(2.5MW급) 구축사업'을 수행했다. 또한, 민간 최대 규모인 '김천 그린수소 생산시설(10MW급)'의 전체 시공 분야를 수주했다. 이 가운데 태양광 전력원을 활용하는 '김천 10MW급 그린수소 생산 플랜트'는 국내 최초의 10MW급 그린수소 생산 프로젝트다.
회사는 EPC 역량을 바탕으로 2026년 3월 준공을 통해 대용량 수소 플랜트 분야의 시공 및 사업관리 능력을 확보했다.
또한, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원이 주관하는 국책과제인 '오프그리드(Off-grid) 알칼라인 수전해 수소생산 플랜트 운영기술 개발' 컨소시엄에 참여해 김천 그린수소생산 플랜트의 시운전과 실증 운영을 담당하고 있다. 이를 통해 재생에너지 전력 변동성에 대응하는 수전해 설비의 운전 특성과 노하우를 축적하며 'EPC부터 O&M'까지 아우르는 기업으로 도약하겠다는 계획이다.
이와 함께 수처리 엔지니어링 기술을 집약한 맞춤형 '워터 패키지(Water Package)'를 개발하고, 공정 시뮬레이션을 통한 기본설계(FEED) 검토 체계를 구축해 수소 생산의 연속성과 플랜트 경제성을 높이고 있다.
회사는 보유 중인 수처리 및 환경 플랜트 엔지니어링 역량과 그린수소 EPC 역량을 바탕으로 CCUS를 결합한 블루수소 신사업으로도 비즈니스를 다각화하고 있다.
이를 위해 산업부의 '폐갱도를 활용한 이산화탄소 육상저장 시범사업'과 과기부의 '도시형 CO2 포집 및 CCU 건설재료 기술개발' 등 국가 R&D 실증 프로젝트에 참여하고 있다. 이를 통해 블루수소 생산 시 발생하는 이산화탄소를 처리하는 인프라 구축 역량을 확보해 '그린·블루 청정수소 투트랙 밸류체인'을 완성한다는 구상이다.
테크로스 워터앤에너지 관계자는 "부안, 보령, 김천의 대용량 수전해 플랜트 EPC와 O&M 수행 역량을 통해 그린수소 시장에서 우위를 점했다"라며, "여기에 CCUS 연계 기술을 결합해 블루수소 영역까지 아우르는 청정수소 전주기 밸류체인을 완성하고, 지속 가능한 친환경 에너지 솔루션 시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.
부방그룹은 테크로스 워터앤에너지와 선박평형수 처리장치 제조사인 테크로스를 중심으로 환경·에너지 사업을 확대하고 있다.
whitss@newspim.com