함양군 주민자치 활동 '경남 박람회'서 수상…"축제·공연 공동체 활성화"

AI 핵심 요약beta
- 함양군은 13일 주민자치 박람회에서 2개 부문 수상했다
- 마천면 주민자치회는 주민 주도 축제 사례로 최우수상을 받았다
- 병곡면 고고장구 동아리는 장구 공연으로 장려상을 수상했다
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 축제와 공연으로 주민 참여를 이끈 경남 함양군 주민자치 활동이 경남 주민자치 박람회에서 잇따라 수상했다.
함양군은 전날 창원 KBS홀에서 열린 제8회 경상남도 주민자치 박람회에서 마천면 주민자치회가 우수사례 경진대회 최우수상을, 병곡면 고고장구 동아리가 우수 동아리 경연대회 장려상을 받았다고 13일 밝혔다.
마천면 주민자치회는 '아무도 나서지 않던 축제 주민이 나서다'를 주제로 주민 주도형 축제 운영 사례를 발표했다. 축제 준비와 운영 과정에 주민이 직접 참여한 점을 중심으로 공동체 활성화 사례를 소개해 최우수상에 선정됐다.
병곡면 고고장구 동아리는 경연대회에서 장구 공연을 선보여 장려상을 받았다. 동아리 회원들은 장단에 맞춘 공연으로 무대를 구성하며 주민자치센터 동아리 활동 성과를 알렸다.
함양군은 박람회 기간 '주민자치가 만들어가는 오르GO 함양'을 주제로 홍보 부스를 운영했다. 주민자치 활동과 함께 지역 관광자원을 소개하며 방문객과 도내 관계자들에게 함양의 주요 사업을 알렸다.
진병영 함양군수는 "주민과 주민자치위원들의 자발적인 참여와 노력이 수상으로 이어졌다"며 "주민 중심의 지방자치가 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
이번 박람회는 경남도가 주최하고 시군의 주민자치 우수사례를 공유하며 주민 참여 확대 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
yun0114@newspim.com