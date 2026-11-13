연천군, 지방도 371호선 확포장 준공식 개최

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 12일 지방도 371호선 두일~석장 구간 준공식을 개최했다
- 연천군은 137억원을 투입해 3㎞ 구간 도로 확포장 공사를 완료했다
- 9㎞는 2차로로 확장하고 1.1㎞에는 보도를 설치해 교통안전을 높였다
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 지난 12일 백학면 석장리 마을표지석 앞에서 '지방도 371호선 두일~석장 구간 도로확포장공사' 준공식을 개최했다고 13일 밝혔다.
이날 행사에는 김덕현 연천군수와 박영철 연천군의회 의장 및 군의원, 지역 주민, 공사 관계자 등 70여 명이 참석해 공사 추진에 기여한 관계자들의 노고에도 감사의 뜻을 전했다.
연천군에 따르면 이번 사업은 백학면 두일리와 석장리를 연결하는 지방도 371호선 가운데 도로 폭이 좁고 보도가 설치되지 않은 구간을 정비해 주민들의 교통 불편을 해소하고 안전한 보행 환경을 조성하기 위해 추진됐다.
연천군은 총사업비 137억원을 투입해 지난 2023년 6월 공사에 착수했으며 총연장 3㎞ 구간의 정비를 완료했다. 이 가운데 1.9㎞는 기존 도로를 2차로로 확장하고 1.1㎞ 구간에는 보도를 설치했다.
이번 공사로 차량 교행 여건이 개선되고 보행자들이 차량과 분리된 공간을 이용할 수 있게 되면서 주민들의 이동 편의와 안전성이 높아질 것으로 연천군은 기대하고 있다.
김덕현 군수는 "약 3년간의 공사 끝에 도로가 성공적으로 준공됐다"며 "이 도로가 석장리와 두일리는 물론 인근 지역을 유기적으로 연결하는 상생과 성장의 통행로가 되기를 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com