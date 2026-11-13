구리시, 2026년 지방소득세 체납세 일제 정리 시행

AI 핵심 요약beta
- 구리시는 13일 연말까지 지방소득세 체납액 정리에 나선다고 밝혔다
- 개인·법인 체납자에게 맞춤형 안내와 납부 방법을 안내할 계획이다
- 500만원 이상 고액·회피 체납자는 현장 방문으로 납부를 독려할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시가 지방소득세 체납액을 줄이고 성실 납세 문화를 확립하기 위해 연말까지 체납액 일제 정리에 나선다.
구리시는 11월부터 12월까지 두 달간 '2026년 현년도 체납 지방소득세 일제 정리 기간'을 운영한다고 13일 밝혔다.
이번 정리 대상은 올해 부과된 지방소득세 체납액이다. 시는 납세자 유형과 체납 규모에 따라 맞춤형 징수 활동을 추진할 계획이다.
개인 체납자에게는 '지방세 원터치 납부 알림 서비스'를 활용해 카카오 알림톡을 발송한다. 법인 체납자에게는 체납고지서를 일괄 발송해 체납액과 납부 방법 등을 안내할 예정이다.
500만 원 이상 고액 체납자와 납부를 회피하는 체납자에 대해서는 현장 방문을 실시한다. 시는 이들의 생활 실태를 확인하고 납부를 독려하는 등 대면 징수 활동도 병행할 방침이다.
신동화 구리시장은 "체납세 정리는 조세 정의를 바로 세우고 성실 납세자와의 형평성을 지키기 위한 중요한 과제"라며 "자진 납부를 독려하는 동시에 고액·상습 체납자에 대해서는 엄정한 행정 조치를 통해 성실 납세 문화를 정착시켜 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com