이민근 안산시장, 경일고 교육환경 개선 공로로 감사패 수상

AI 핵심 요약beta
- 이민근 안산시장은 12일 경일고 개관식에서 감사패를 받았다
- 안산시는 체육관 보수와 문화교육센터 증축에 8억6000만원을 지원했다
- 개선된 시설은 학생 교육과 지역주민 공동 이용 공간으로 활용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이민근 시장 "학생들이 더 나은 환경서 꿈 키울 수 있도록 교육 지원에 최선"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 이민근 시장이 지난 12일 경일고등학교에서 열린 체육관(송호기념관) 및 한국문화교육센터 개관식에서 학생들의 교육환경 개선에 기여한 공로로 감사패를 받았다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 이번 개관식은 지난해 3월부터 추진한 한국문화교육센터 증축 사업과 올해 교육청·지자체 협력사업으로 진행한 체육관 전면 보수 공사가 지난달 말 모두 마무리됨에 따라 마련됐다.
안산시는 두 시설의 리모델링과 증축을 위해 총 8억 6000만 원의 예산을 지원했다.
체육관 전면 보수를 통해 경일고 배구부 선수들의 훈련 여건과 일반 학생들의 체육활동 환경이 크게 개선됐으며 새롭게 단장한 체육관은 앞으로 지역 주민에게도 개방돼 학교와 지역사회가 함께 이용하는 복합 공간으로 운영된다.
또한 증축된 한국문화교육센터는 전체 재학생의 20% 이상을 차지하는 다문화 학생들의 한국문화 이해를 돕고 안정적인 학교생활 적응을 지원하는 거점 공간으로 활용될 예정이다.
이민근 안산시장은 "학생들이 더 나은 교육환경에서 꿈을 키우고 성장할 수 있도록 앞으로도 교육환경 개선을 위한 지원을 이어가겠다"며 "학교와 지역사회가 함께 성장할 수 있는 교육 기반을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com