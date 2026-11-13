포천시, 전주와 함께하는 막걸리 유랑 투어 진행

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 전주시와 함께 막걸리를 매개로 양 지역의 역사와 전통주 문화를 체험하는 '포천&전주 술술 막걸리 유랑 버스 투어'를 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 프로그램은 오는 14일과 21일 두 차례 진행되며 회차별 30명씩 총 60명이 참여한다.

포천시 포천&전주 술술 막걸리 유랑 버스 투어 안내문. [사진=포천시]

시에 따르면 이번 투어는 문화체육관광부가 주관하고 한국박물관협회가 주최하는 '2026 K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원사업'의 하나로 포천역사문화관과 전주전통술박물관에서 열리는 특별전 '막걸리 전성시대'와 연계해 마련됐다.

첫 번째 투어는 14일 포천에서 전주로 이동하는 일정이다. 참가자들은 전주한옥마을에 위치한 전주전통술박물관을 찾아 특별전 '막걸리 전성시대–전주막걸리, 풍류에 취하다'를 관람하고 전주 막걸리의 역사와 대폿집 문화를 둘러본다.

또한 전주의 쌀과 물, 누룩을 활용한 전통주 빚기 체험에 참여하고 포천과 전주 막걸리를 비교 시음하며 두 지역 전통주의 특색을 알아본다.

오후에는 전주한옥마을 일대에서 열리는 '우리술대향연' 축제를 방문해 국선생선발대회, 술잔전, 전북 명주 시음 등 다양한 프로그램을 체험할 예정이다.

두 번째 투어는 21일 포천에서 진행된다. 참가자들은 포천역사문화관에서 특별전 '막걸리 전성시대: 우리 막걸리 한잔 할까?'를 관람하며 포천 막걸리의 역사와 지역적 특성을 살펴본다.

이후 포천의 지역적 특성을 반영한 술 빚기 체험에 참여하고 전통술박물관 산사원과 지역 막걸리 제조공장을 차례로 방문한다.

시는 이번 투어를 통해 시민들에게 양 지역의 전통주 문화를 직접 경험할 기회를 제공하고 막걸리를 매개로 지역 간 문화교류를 확대할 방침이다. 앞으로도 포천역사문화관을 중심으로 전시와 체험을 연계한 문화 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

백영현 포천시장은 "포천과 전주는 각기 다른 자연환경과 역사 속에서 고유한 막걸리 문화를 발전시켜 왔지만 술을 빚고 이웃과 나누는 정서는 서로 닮아 있다"며 "이번 투어가 전주의 풍류와 포천의 전통주 문화를 함께 경험하고 포천 막걸리의 우수성과 매력을 재발견하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 포천역사문화관이 지역 간 문화교류의 거점으로 자리매김할 수 있도록 다양한 전시·체험 연계 프로그램을 운영하겠다"고 밝혔다.

asj7376@newspim.com