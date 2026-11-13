정기성 전남광주시의원 "금품수수 논란 축구부 코치, 신임 감독으로 채용"

AI 핵심 요약beta
- 정기성 의원이 11일 광양 고교 축구부 금품 논란 대응을 지적했다
- 정 의원은 전 감독 사직 후 조사 없이 코치가 감독으로 채용됐다고 비판했다
- 시교육청은 학교 운동부 전수조사와 학생·제보자 보호책을 마련하겠다고 답했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 정기성 전남광주통합특별시의원(장성2)이 광양 한 고교에서 발생한 전 축구부 감독의 금품 수수 논란과 관련해 "교육청 차원의 대응이 부실했다"고 지적했다.
13일 시의회에 따르면 정 의원은 지난 11일 시교육청 산하 교육지원청 행정사무감사에서 해당 학교의 감독 채용 과정을 재점검해야 한다고 요구했다.
정 의원은 "지도자가 사임했더라도 조사와 징계 처분 후에 교육청에 보고하게 돼 있다"며 "하지만 학교는 당시 함께 있던 코치진이 학교에 그대로 남아 있음에도 감독이 사직했다는 이유만으로 자체 조사를 하지 않았다"고 질타했다.
그러면서 "제대로 된 조사조차 받지 않았던 당시 코치가 현재 신임 감독으로 채용됐다"며 "수사 결과와 별개로 인사 채용 과정에서 위법성이나 결격 사유가 없었는지 전반적인 재조사가 필요하다"고 지적했다.
또한 "교육청에서 학교 운동부에 운영비, 훈련비 그리고 각종 대회 참여비를 지원하고 있으나 학부모에게 개인 계좌로 대회비, 성과금이 거둬지고 있다"며 "그러나 교육지원청은 7월 업무보고에 요구한 학교 운동부 전수조사를 하지 않았다"고 말했다.
끝으로 "폐쇄적인 스포츠계 특성상 2차 피해가 두려워 제보가 그늘에 숨어버리는 경우가 많다"며 "재학 중인 선수들에게 불이익받지 않도록 지원청 차원의 보호 조치와 학생들이 자유롭게 어려움을 이야기할 수 있는 소통 창구를 구축해달라"고 주문했다.
시교육청 관계자는 "학교 운동부 전체에 대한 전수조사 실시 계획을 수립하고 학생과 제보자 보호 대책도 세심히 살피겠다"고 답변했다.
bless4ya@newspim.com