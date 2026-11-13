과천시, 신림선·위례과천선 연장 '제5차 국가철도망 계획' 반영 총력

AI 핵심 요약beta
- 신계용 과천시장이 13일 두 광역철도 연장사업 반영을 촉구했다
- 신림선은 관악산에서 정부과천청사까지 6.01㎞ 연장을 추진한다
- 위례과천선은 지식정보타운까지 2.98㎞ 연장과 정거장 신설을 추진한다
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신림선 정부과천청사 연장·위례과천선 지정타 연장 반영 적극 건의
신 시장 "미래 교통수요 대비할 핵심 과제...관계기관과 긴밀히 협의"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시가 '신림선 과천 연장'과 '위례과천선 과천지식정보타운 연장' 사업을 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)에 반영하기 위해 총력을 기울이고 있다.
13일 시에 따르면 신계용 시장은 이날 서울 동작구 전문건설회관에서 국토교통부 주최·한국교통연구원 주관으로 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 의견수렴 행사'에 참석해 두 노선의 국가계획 반영 필요성을 강조했다.
신림선 과천 연장 사업은 관악산~서울대~정부과천청사를 잇는 약 6.01㎞ 구간을 연결하는 사업이다. 추진 시 서울 서남권 주요 거점과의 접근성이 크게 개선되고 지하철 4호선의 혼잡도 완화에도 기여할 것으로 기대된다.
위례과천선 과천지식정보타운 연장 사업은 정부과천청사에서 지식정보타운 주거지역까지 약 2.98㎞를 연장해 정거장 2곳을 신설하는 내용이다. 철도 사각지대인 지식정보타운의 교통 여건을 개선하고 막계지구 의료·바이오 산업과 3기 신도시를 잇는 수도권 남부 지식산업벨트의 교통 기반을 확충하는 핵심 사업으로 꼽힌다.
시는 지식정보타운과 과천·주암지구 등 대규모 개발사업에 따른 장래 교통수요에 대응하기 위해 광역철도망 확충이 필수적이라고 보고, 국토부와 경기도 등 관계기관에 지속해서 건의할 계획이다.
앞서 시는 지난 9일부터 시 누리집과 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 국토부 대국민 사전 설문조사 참여를 독려해 왔다.
신계용 과천시장은 "신림선 연장과 위례과천선 과천지식정보타운 연장은 시민들의 출퇴근 편의를 높이고 과천의 미래 교통수요에 대비하기 위한 핵심 과제"라며 "두 사업이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 때까지 관계기관과 긴밀히 협의하고 시민의 목소리를 적극 전달하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com