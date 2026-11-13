수원시 수인분당선 매교역 무인 도서관 '책나루 스마트도서관' 개관

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 13일 매교역에 9번째 책나루 스마트도서관을 개관했다
- 무인도서관에서 공공도서관 도서를 예약·대출하고 어디서든 반납할 수 있다
- 수원시는 대단지 입주로 인구가 늘어난 매교역 일대 독서 접근성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 대단지 공동주택 입주로 인구가 늘고 있는 매교역 일대에 무인 도서관 인프라를 확충하며 시민들의 독서 접근성을 높인다.
수원시는 13일 수인분당선 매교역(지하 2층 7·8번 출구 방향)에 관내 9번째 '책나루 스마트도서관'을 정식 개관했다고 밝혔다.
'책나루 스마트도서관'은 시민들의 왕래가 잦은 전철 역사 내에 설치된 무인도서관이다.
수원시도서관 정회원이면 누구나 홈페이지나 모바일웹에서 공공도서관 소장 도서를 검색한 뒤 '책나루(무인)예약'을 통해 원하는 수령처로 지정해 대출하고 반납할 수 있다.
시는 매교역 인근에 대규모 공동주택 단지가 잇따라 들어서며 주민 수가 급증함에 따라 지역 주민들이 출퇴근길 등 일상에서 편리하게 도서관 서비스를 이용할 수 있도록 이번 추가 설치를 추진했다.
대출 예약 후 3~5일 이내에 '도서대출가능' 알림톡을 수신하면 매교역 스마트도서관에서 책을 찾아갈 수 있으며, 반납은 관내 9개 책나루 스마트도서관 및 공공도서관 어디서든 가능하다.
운영 시간은 지하철역 운영 시간과 동일하다.
이로써 수원시 책나루 스마트도서관은 매교역을 비롯해 ▲수원역▲영통역▲수원시청역▲망포역▲광교중앙역▲성균관대역▲고색역▲청명역 등 총 9곳으로 늘어났다.
지난해 기준 7개 역 스마트도서관 이용자는 15만 7833명, 대출·반납 권수는 22만 4362권에 달할 정도로 시민 호응이 높다. 이날 개관식에는 김현수 수원시 제1부시장과 김미경 수원특례시의회 의장, 지역 주민 등이 참석해 개관을 축하했다.
김현수 제1부시장은 "시민들이 일상에서 책을 더욱 가깝게 접할 수 있도록 독서 인프라를 계속 확충하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com