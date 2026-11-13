화성시 '2026년 폐가전제품 및 폐전지 공공회수체계 경진대회' 대상

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 12일 폐전지 공공회수 우수 지자체 대상에 올랐다
- 화성시는 분리배출 홍보와 참여 유도로 높은 수거 실적을 달성했다
- 화성시는 생활밀착형 폐전지 수거 인프라를 확대한 점을 인정받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시가 체계적인 폐전지 수거 인프라 구축과 자원순환 실천 성과를 인정받아 정부 포상을 수상했다.
화성특례시는 지난 12일 소노벨 제주에서 열린 '2026년 폐가전제품 및 폐전지 공공회수체계 우수 지자체 경진대회 시상식'에서 폐전지 부문 기초자치단체 대상인 기후에너지환경부 장관상을 받았다고 13일 밝혔다.
기후에너지환경부와 이순환거버넌스가 주관한 이번 경진대회는 급증하는 폐전지 발생량에 대응해 지자체와의 협력을 바탕으로 폐전지 수거를 활성화하고 안전한 회수 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
화성시는 시민 대상의 적극적인 분리배출 홍보와 참여 유도를 통해 높은 폐전지 수거 실적을 달성하고 생활밀착형 수거 인프라를 지속적으로 확대한 점 등에서 높은 점수를 받아 전국 기초자치단체 중 1위에 올랐다.
정명근 화성시장은 "자원순환 실천에 동참해 준 시민들께 감사드리며 앞으로도 안전하고 편리한 폐전지 수거 기반을 더욱 넓혀가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com