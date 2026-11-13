경기도 먹거리광장 '경기잇는식탁' 12월 참여자 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도 먹거리광장은 13일 경기잇는식탁 12월 참가자를 모집한다고 밝혔다
- 참가자들은 이기숙 명인에게 감홍로주 역사와 전통을 배우고 시음한다
- 프로그램은 다음 달 5일 열리며 경기도민 등 40명을 무료로 선착순 모집한다
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조선 3대 명주 '감홍로주' 역사 강연·시음 및 감홍로주 초콜릿 만들기 실습 진행
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 먹거리광장은 전통 식문화의 진수를 오감으로 경험할 수 있는 참여형 프로그램 '경기잇는식탁'의 12월 참여자를 오는 16일부터 19일까지 나흘간 모집한다고 13일 밝혔다.
도에 따르면 '경기잇는식탁'은 식품명인의 삶과 철학이 담긴 이야기를 듣고 조리 실습을 통해 건강한 전통 식문화를 체험하는 프로그램이다. 내달 행사는 조선 3대 명주 중 하나인 '감홍로주'를 3대째 계승하고 있는 대한민국 식품명인 제43호 이기숙 명인과 함께한다.
참가자들은 명인의 강연을 통해 감홍로주에 깃든 역사와 전통주의 문화적 가치를 배우고 깊고 그윽한 풍미의 감홍로주 시음에 나선다. 이어 전통주를 현대적 감각으로 재해석한 '감홍로주 초콜릿 만들기' 실습 및 시식 체험도 진행한다.
프로그램은 다음 달 5일 경기도 먹거리광장 쿠킹스튜디오에서 오전반(10:00~13:00)과 오후반(14:00~17:00) 두 차례로 나눠 회차별 20명씩 총 40명을 대상으로 운영된다. 만 19세 이상 경기도민 및 도내 거주자라면 누구나 무료로 참여할 수 있다.
신청은 오는 16일 오전 10시부터 19일 오후 6시까지 온라인 네이버폼을 통해 접수한다. 자격 확인을 거쳐 선착순으로 선발하며 최종 결과는 23일 오후 3시 경기도농수산진흥원 누리집 공지와 개별 안내를 통해 발표한다.
이문무 경기도 농업정책과장은 "3대에 걸쳐 조선 명주의 맥을 이어온 이기숙 명인의 철학을 마주하고 전통주가 현대적인 디저트로 재탄생하는 매력을 직접 맛보는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "앞으로도 다채로운 체험을 통해 지역 식문화의 품격과 즐거움을 널리 확산하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com