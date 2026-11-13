의왕시, 왕림이팝아트홀서 '한음 영화음악 갈라쇼' 21일 개최

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 13일 왕림이팝아트홀서 영화음악 갈라쇼 개최를 밝혔다
- 한음은 21일 클래식 기반 영화음악·케이팝 공연을 선보인다
- 피아노·플루트·바이올린·첼로와 미디어아트가 무대를 꾸민다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'케이팝 데몬 헌터스'·'해리포터'·'하울의 움직이는 성' 등 친숙한 명곡 편곡 연주
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 2026년 유휴 공간 문화 재생 운영 사업 시즌4 '예술이 팝팝 데이'의 일환으로 오는 21일 오후 3시 왕림이팝아트홀에서 '한음 영화음악 갈라쇼'를 개최한다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 이번 무대는 시네마틱 앙상블 '한음'이 클래식을 기반으로 영화음악과 케이팝(K-POP)을 새롭게 재해석하고 여기에 미디어아트 영상을 결합해 선보이는 다원 융합 공연이다.
피아노, 플루트, 바이올린, 첼로의 섬세한 실내악 연주에 시각적 영상미가 어우러져 관객들에게 마치 한 편의 영화를 감상하는 듯한 생생한 몰입감을 선사할 예정이다.
공연에는 음악감독 겸 피아니스트 한진영을 중심으로 플루트 김은빈, 바이올린 유소연, 첼로 오지나가 출연한다. 이들은 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)을 비롯해 '태극기 휘날리며', '마녀 배달부 키키', '해리포터', '하울의 움직이는 성' 등 국내외 인기 영화와 애니메이션의 대표곡들을 다채롭게 편곡해 들려준다.
김성제 의왕시장은 "시민들이 일상 가까이에서 다양한 장르의 문화예술을 즐길 수 있도록 앞으로도 다채로운 공연 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com