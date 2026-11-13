추미애, 제5차 국가철도망 구축계획에 경기도 40개 철도사업 반영 촉구

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 추미애 경기도지사는 대한민국의 주거 안정과 산업 경쟁력 강화를 위해 경기도 철도망 확충이 시급하다며 도가 건의한 40개 철도사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 달라고 정부에 촉구했다고 13일 밝혔다.

제5차 국가철도망 구축계획 국민 의견수렴 행사에서 추미애 경기도지사가 발언하고 있다. [사진=경기도]

추 지사는 13일 서울 전문건설회관에서 국토교통부 주최로 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 국민 의견수렴 행사'에 참석해 경기도의 철도 확충 필요성을 설명했다.

이번 행사는 향후 10년간 국가철도망 확충 방향을 마련하기에 앞서 지방정부와 전문가, 국민의 의견을 듣기 위해 마련됐으며 광역자치단체장 가운데 추 지사와 박찬대 인천시장이 참석했다.

추 지사는 지방정부 의견 발표에서 "경기도는 인구와 주택, 산업시설이 빠르게 늘고 있지만 철도망은 그 속도를 따라가지 못하고 있다"며 "아파트가 입주한 뒤에도 수년간 교통대책이 마련되지 않은 지역이 많다"고 말했다.

이어 "하루 700만 명의 경기도민이 출퇴근길에 오른다"며 "철도는 단순한 교통수단이 아니라 경기도민의 매일의 삶이 걸린 절박한 민생 문제"라고 밝혔다.

경기도는 제5차 국가철도망 구축계획에 고속철도 3개, 일반철도 8개, 광역철도 29개 사업 등 총 40개 사업을 건의했다.

제5차 국가철도망 구축계획 국민 의견수렴 행사에서 추미애 경기도지사가 발언하고 있다. [사진=경기도]

추 지사는 "경기도가 대한민국의 주거 안정과 산업 성장을 책임지고 있는 만큼 경기도 철도망을 확충하는 것이 곧 대한민국의 경쟁력을 높이는 길"이라며 "대한민국의 미래가 경기도에 달려 있는 만큼 철도도 함께 달릴 수 있도록 힘을 보태 달라"고 요청했다.

이와 함께 제5차 국가철도망 구축계획의 신규사업 투자 규모를 100조 원 이상으로 확대해야 한다고 주장했다. 경기도는 당장 100조 원 이상의 예산을 투입하자는 의미가 아니라 향후 10년간 필요한 철도사업을 국가계획에 폭넓게 반영해 사업 추진 기반을 마련해야 한다는 입장이다.

도는 신규 택지개발과 국가전략산업 육성에 따른 교통수요 증가, 철도 건설비 상승 등을 고려하면 국가 차원의 투자 확대가 필요하다고 설명했다.

경기도는 철도망 확충이 필요한 이유로 경기북부의 교통 격차 해소, 3기 신도시 등 대규모 주택개발사업에 대한 교통대책 마련, 국가전략산업 경쟁력 강화를 제시했다.

경기북부는 국가안보를 위해 군사시설과 각종 규제를 감내해 왔지만 철도 접근성이 부족한 지역이 여전히 많다. 도는 국가 차원의 철도 투자를 통해 경기북부 주민의 이동권을 보장하고 지역 간 교통 격차를 줄여야 한다고 강조했다.

신도시 교통대책과 관련해서는 철도가 계획 수립부터 개통까지 오랜 시간이 걸리는 만큼 입주 이후가 아니라 개발 초기부터 장래 교통수요를 반영해야 한다고 설명했다. 이를 통해 신도시 입주민의 교통 불편을 줄이고 정부의 주택공급 정책도 뒷받침할 수 있다는 것이다.

반도체 등 국가전략산업 경쟁력 강화를 위한 철도망 확충 필요성도 제기됐다. 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지와 평택·이천·화성의 반도체 생산시설, 판교 연구개발 거점을 연결하는 철도망을 구축하면 산업현장과 주거지역 간 접근성이 높아지고 우수 인력의 이동도 원활해질 것으로 경기도는 보고 있다.

제5차 국가철도망 구축계획 국민 의견수렴 행사 기념사진. [사진=경기도]

제5차 국가철도망 구축계획은 2026년부터 2035년까지 10년간 국가철도망 확충 방향을 정하는 법정계획이다. 국토교통부는 전국 지방자치단체 등이 건의한 약 300개 사업, 600조 원 규모의 철도사업을 대상으로 정책성 분석을 진행하고 있다.

국토부는 향후 계획안 마련과 공청회, 관계기관 협의, 철도산업위원회 심의 등을 거쳐 제5차 국가철도망 구축계획을 확정·고시할 계획이다. 경기도는 도가 건의한 사업이 국가계획에 최대한 반영될 수 있도록 국토교통부와 기획예산처, 국회, 시·군 등 관계기관과 지속적으로 협의할 예정이다.

asj7376@newspim.com