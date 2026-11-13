경남교육청, '2027 수능 종합상황실' 운영…교통·기상 대응 체계 가동

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시험장별 준비 상황 점검·비상 대응

스마트안경 전담 요원 104명 배치

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 2027학년도 대학수학능력시험에 응시하는 수험생의 안전과 공정한 시험관리를 위해 104개 시험장에 스마트안경 전담 요원을 배치하고 교통·기상 대응 체계도 가동한다.

도교육청은 오는 16일부터 19일까지 본청 강당에 수능 종합상황실을 운영한다고 밝혔다. 도내 7개 시험지구 교육지원청에도 지구별 상황실을 두고 시험장 준비와 당일 진행 상황을 상시 점검한다.

경남도교육청이 오는 19일 치르는 2027학년도 대학수학능력시험이 안정적으로 치러지도록 16일부터 19일까지 수능 종합상황실을 운영한다. 사진은 경남도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.16

종합상황실은 시험장별 준비 상황과 시험 당일 진행 상황을 종합해 관리한다. 지진·폭설·정전 등 돌발 상황이 발생하면 관계 기관과 연계해 신속히 대응할 계획이다.

수능 당일에는 관공서와 국영기업, 50인 이상 사업체 등에 출근 시간을 오전 10시 이후로 조정해 달라고 요청했다. 경남경찰청과 시험장 소재 시군 관할 경찰서는 비상 수송 차량을 운영하고, 시험장 주변 교통 통제와 소음 저감 대책도 시행한다.

부정행위 방지를 위해 스마트안경 대응에도 나섰다. 도교육청은 도내 104개 시험장마다 스마트안경 전담 요원 1명씩, 총 104명을 배치했다. 이는 교육부가 시험장별 스마트안경 판별 전담 인력을 두도록 한 '2027학년도 대학수학능력시험 스마트안경 대응 방안'에 따른 조치다.

전담 요원은 스마트안경의 특성과 식별 요령을 사전에 교육받는다. 감독관이 의심 기기를 발견하면 전담 요원이 확인·판단하고 조치한다. 시험장에는 휴대용 금속 탐지기도 지급해 전자기기 등 반입 금지 물품을 점검한다.

스마트안경은 수능 시험장 반입 금지 물품이다. 시험 중 착용하거나 소지한 경우 실제 사용 여부와 관계없이 해당 시험이 무효 처리되며, 다음 연도 수능 응시 자격도 1년간 정지된다.

도교육청은 부정행위 차단과 함께 수험생이 제시간에 시험장에 도착하고 안정적으로 시험을 치를 수 있도록 지원한다.

수험생은 아날로그시계만 휴대할 수 있다. 통신 기능이나 전자식 화면 표시기가 있는 시계, 전자담배, 통신 기능이 있는 이어폰 등 모든 전자기기는 반입할 수 없다.

2027학년도 수능은 2026년 11월 19일 전국에서 실시되며 성적은 12월 11일 통지된다.

news2349@newspim.com