동두천시, 국제스케이트장 재공모 추진

AI 핵심 요약beta
- 동두천시는 13일 국제스케이트장 유치전에 다시 나섰다
- 대한체육회는 국가대표 부대시설과 부지 요건을 강화해 재공모한다
- 동두천시는 기존 8만9007㎡ 후보지를 중심으로 전략을 재정비한다
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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 대한체육회가 태릉국제스케이트장 대체시설 건립 부지 재공모에 나서면서 경기 동두천시가 국제스케이트장 유치전에 다시 뛰어든다.
동두천시는 대한체육회가 국가대표 훈련 부대시설 추가와 부지 확보의 안정성·경제성 요건 강화 등을 반영해 재공모를 추진함에 따라 기존에 제안했던 후보지를 중심으로 유치 전략을 재정비할 계획이라고 13일 밝혔다.
대한체육회는 최근 기존 공모에 참여한 지방자치단체에 공모 종료와 재공모 추진 방침을 전달했다. 변경된 공모 조건에는 국가대표 훈련을 위한 부대시설 추가 건립과 함께 부지 확보의 안정성 및 경제성 요건 강화 등이 포함될 것으로 알려졌다.
동두천시는 앞선 공모에서 8만 9007㎡ 규모의 후보 부지를 제안한 바 있다. 시는 기존 공모 과정에서 대규모 후보지를 발굴하고 사업 가능성을 검토한 경험을 바탕으로 재공모에 적극 대응할 방침이다.
특히 기존 후보지를 활용할 경우 신규 부지 발굴에 필요한 시간을 줄이고 부지 확보 방안과 개발 여건 등을 보다 구체적으로 검토할 수 있다는 점을 강점으로 꼽고 있다.
시는 앞으로 대한체육회의 재공모 일정과 변경된 평가 기준을 면밀히 분석할 예정이다. 이어 기존 후보지의 부지 확보 가능성, 접근성, 경제성, 개발 적합성 등을 종합적으로 점검해 최적의 유치 전략을 마련한다는 계획이다.
국제스케이트장 유치를 통해 지역 체육 인프라를 확충하고 스포츠산업 활성화와 지역경제 발전을 위한 새로운 성장동력도 확보한다는 설명이다.
동두천시 관계자는 "기존 공모에서 이미 8만 9007㎡ 규모의 후보지를 제안한 경험이 있다"며 "기존 후보지의 강점을 최대한 활용하고 변경된 공모 조건에 맞춰 체계적으로 준비해 국제스케이트장 유치에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com