부산교통공사, 노포차량기지서 재난대비 상시훈련…공동 대응체계 점검

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사가 열차 화재와 탈선이 잇따르는 복합재난 상황을 가정해 관계기관 공동 대응체계를 점검했다.

공사는 전날 오후 부산 금정구 노포차량기지에서 '2026년 재난대비 상시훈련'을 실시했다고 13일 밝혔다.

훈련에는 경남 양산시와 ㈜우진메트로양산, 금정소방서, 지역주민 등이 참여했다. 기관별 재난 대응 절차와 상황 전파, 현장 통제, 승객 대피, 복구 체계를 확인하는 데 초점을 맞췄다.

지난 12일 오후 부산노포차량기지에서 실시된 '2026년 재난대비 상시훈련' [사진=부산교통공사] 2026.11.13

훈련은 열차 운행 중 승객의 방화로 화재가 발생한 뒤 정상 운행을 위해 열차가 출발하는 과정에서 한파로 선로전환기가 고장 나 탈선하는 상황을 설정해 진행됐다.

화재가 발생하자 기관사와 관제사, 역무원이 초기 대응에 나섰다. 우진메트로양산은 현장 통제와 승객 대피를 지원했다. 양 기관 관제는 철도통합무선망(LTE-R) 스마트 단말기를 활용해 상황을 전파하고 비상 연락체계를 점검했다.

금정소방서는 현장에 출동해 화재를 진압하고 열차 내부와 선로에 남은 승객을 확인했다. 이후 탈선 피해를 파악한 뒤 차량·전기·신호·통신·궤도 분야별 복구반이 투입돼 긴급 복구 절차를 진행했다.

양산밸리라인 개통을 앞두고 운영기관인 우진메트로양산이 훈련에 참여하면서 부산교통공사와 기관 간 협력체계도 함께 점검했다. 양산밸리라인은 부산교통공사와 우진메트로양산의 공동 대응이 필요한 인접 철도망이다.

지역주민들은 재난 상황 신고와 승객 대피 유도 역할을 맡았다. 열차 내 비상상황 발생 때 초기 대응과 대피 요령을 익히고 관계기관의 현장 대응 과정을 확인했다.

김태호 부산교통공사 사장은 "재난 상황 대응의 핵심은 현장에서 신속하고 정확하게 움직일 수 있는 역량을 갖추는 것"이라며 "실전과 같은 반복 훈련으로 직원들의 현장 대응력을 높이고 유관기관 간 협력체계를 더욱 공고히 해 어떤 비상상황에서도 흔들림 없이 대응할 수 있도록 재난 대응 역량을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com