부산교육연구정보원, AI·디지털 전환 대응 역량 강화…320명 관리자 대상

AI 핵심 요약beta
- 부산교육연구정보원은 9일부터 12일까지 관리자·교육전문직원 320명 대상 직무연수를 실시했다
- 연수에서 AI 시대 학교교육 방향과 질문·문해력의 중요성을 다뤘다
- 참가자들은 생성형 AI·피지컬 AI·학교자료 분석 실습을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
실습 과정 실질적 AI 활용 교육 제공
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청교육연구정보원(이하 부산교육연구정보원)이 학교관리자의 인공지능(AI)·디지털 전환 대응 역량 강화에 나섰다.
부산교육연구정보원은 지난 9일부터 12일까지 나흘간 초·중·고·특수학교 관리자와 교육전문직원 320명을 대상으로 '2026년 하반기 미래역량 함양 학교관리자 직무연수'를 실시했다고 13일 밝혔다.
첫날인 9일에는 최재운 광운대학교 교수가 '답이 공짜가 된 시대, 학교에 남는 것'을 주제로 특강했다. 최 교수는 AI가 손쉽게 답을 제시하는 시대일수록 질문하는 능력과 문해력이 중요하다고 강조했다.
국내외 교육·채용 사례와 독서율·문해력 조사 결과를 바탕으로 AI 시대 학교 교육의 방향도 제시했다.
10일부터 12일까지는 학교 현장 적용을 중심으로 한 3개 실습 과정이 진행됐다. '교사를 위한 AX' 과정에서는 생성형 AI의 활용해 공문서 초안과 가정통신문 등을 작성하는 AI 비서를 제작했다.
'학생을 위한 AX' 과정에서는 바이브 코딩으로 이족보행 로봇을 제어하고, AI 핸드포즈·모션 인식 모델을 연계한 피지컬 AI 교육을 실습했다.
'학교를 위한 AX' 과정에서는 노트북LM을 활용해 학사일정과 행사계획서, 규정집 등 학교 자료를 통합·분석하고 관리하는 방법을 익혔다.
ndh4000@newspim.com