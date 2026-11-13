부산교육청, 해외 교육정책 분석…학교 운영 개선 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 13일 해외 교육정책 중간 보고회를 열었다
- 8개국 교육통신원이 학교 운영 사례와 부산교육 시사점을 발표했다
- 시교육청은 연구 결과를 정책에 반영하고 보고서로 공유할 계획이다
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8개국 교육정책 부산 적용 가능 검토
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 해외 교육정책을 분석해 부산 학교 현장에 적용 방안을 모색했다.
시교육청은 최근 온라인으로 '2026년 하반기 해외 교육통신원 중간 보고회'를 열고 국가별 연구 성과와 정책 적용 방안을 논의했다고 13일 밝혔다.
보고회에는 캐나다와 일본, 중국, 태국, 영국, 프랑스, 싱가포르, 독일 등 8개국에서 활동하는 해외 교육통신원이 참여했다. 교육통신원들은 각국의 교육정책과 학교 운영 사례를 소개하고 부산교육에 주는 시사점을 발표했다.
해외 교육통신원은 현지 대학교수와 한국학교 교사, 교육학 전공자 등 해외 거주 교육 전문가로 구성됐다. 부산교육청은 2021년부터 이 제도를 운영하고 있다.
주요 연구 분야는 초등학생 문해력 향상, 등교거부 학생 지원, 학교 중심 학습지원, 예체능 교육, 학생 정신건강, 디지털 활용 수업, 이주배경 학생 언어 지원 등이다.
보고회에는 시교육청 정책 담당 부서와 연구학교 관계자, 교육정책 현장연구위원, 객원연구원 등도 참석했다. 참석자들은 질의응답을 통해 해외 사례의 부산 학교 현장 적용 가능성을 검토했다.
시교육청은 보고회에서 제시된 의견을 후속 연구에 반영할 예정이다. 최종 연구 결과는 해외 교육동향 분석 보고서로 발간해 학교 현장과 공유할 계획이다.
ndh4000@newspim.com