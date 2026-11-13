부산교육청, 사립학교 사무직원 채용 경쟁률 22대 1…11명 모집에 242명 지원

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 13일 사립학교 사무직원 11명 채용에 242명이 지원했다고 밝혔다
- 6개 학교법인 9개 학교 대상 채용으로 평균 경쟁률은 22대 1로 집계됐다
- 전형은 25일 시작해 최종합격자를 12월 9일 발표할 예정이다
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사무운영 9급 경쟁률 27.3대 1 기록
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 전국 시·도교육청 가운데 처음으로 추진하는 사립학교 사무직원 위탁채용에 242명이 지원했다.
시교육청은 2027년 사립학교 사무직원 공개경쟁채용 원서 접수를 마감한 결과, 11명 모집에 242명이 지원했다고 13일 밝혔다. 평균 경쟁률은 22대 1이다.
이번 채용은 6개 학교법인이 운영하는 9개 학교를 대상으로 한다. 직렬별로는 사무운영 9급이 8명 모집에 218명이 지원해 27.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 시설관리 9급은 3명 모집에 24명이 지원해 8대 1로 집계됐다.
전형은 25일 인·적성검사, 28일 교육청 면접, 12월 7일 학교법인 면접 순으로 진행된다. 최종합격자는 12월 9일 발표하며, 합격자는 2027년 1월 1일부터 해당 학교법인 소속 학교에 배치된다.
이번 제도는 그간 학교법인이 개별적으로 진행하던 사립학교 사무직원 채용 절차에 교육청이 참여하는 방식이다. 채용 기준과 절차를 표준화해 지원자의 예측 가능성을 높이고 학교법인의 채용 업무를 덜 수 있다는 의미가 있다.
시교육청은 남은 전형도 공정하고 투명하게 진행해 학교 현장에 필요한 인력을 선발할 방침이다.
김석준 교육감은 "전국 최초로 시행하는 사립학교 사무직원 위탁채용에 많은 지원자가 관심을 보인 만큼 남은 채용절차를 공정하고 투명하게 진행하겠다"며 "학교 현장에 필요한 우수한 인재를 선발할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com