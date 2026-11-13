전재수 부산시장, 런던 해사기관과 협력 확대 추진…해사 중재·법률 서비스 강화

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부산해사국제상사법원 운영기반 마련

현장 전문인력 양성…기업 교류 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산항의 컨테이너 물동량은 세계 7위, 환적 물량은 세계 2위다. 그러나 부산이 진정한 해양수도가 되려면 화물을 실어 나르는 항만 경쟁력만으로는 부족하다는 지적이 나온다.

해사 분쟁을 해결하는 법률·중재·금융·보험 서비스가 함께 자리해야 한다는 것이다.

부산시는 전재수 시장이 이같은 전환을 위해 현지시간 12일 영국 런던을 찾아 해사중재와 해운산업, 해사법원 관계자들과 잇따라 만나 국제 협력 방안을 논의했다고 13일 밝혔다.

전재수 부산시장(오른쪽)이 현지시각 12일 영국 런던의 조난단 엘비 런던해사중재인협회장을 만나 국제 해사중재 분야의 협력 확대를 논의한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시] 2026.11.13

이번 방문은 2028년 3월 개원 예정인 부산해사국제상사법원의 운영 기반을 마련하고 해운·항만산업과 법률·중재·금융·보험 서비스를 연계하기 위한 일정이다.

전 시장은 먼저 런던해사중재인협회(LMAA)를 방문해 조나단 엘비 회장 등과 국제 해사중재 분야의 협력 확대 방안을 협의했다. 시는 해사중재 운영과 전문인력 양성 경험을 공유하고 부산해사중재센터 등 지역 기관과 연계한 국제회의와 모의중재, 업무협약 등을 추진하는 방안을 제안했다.

이어 영국해운회의소를 찾아 해운산업의 친환경·디지털 전환과 전문인력 양성 방안을 논의했다. 전 시장은 친환경 선박연료 보급과 디지털 선박관리, 선박 정비 등 분야에서 부산 기업과 영국 해운업계의 교류가 필요하다고 강조했다.

양측은 해운기업 간 교류 확대와 함께 부산 지역 대학생의 영국 해운기업 인턴십 등 현장 중심의 인력 양성 방안도 검토했다.

시는 이를 통해 산업 변화에 대응할 수 있는 해운 전문인력을 확보하고 지역 대학과 기업의 국제 협력 기반을 넓힐 계획이다.

영국해사법원에서는 앤드루 베이커 해사법원 총괄판사와 데이비드 왁스먼 상사법원 총괄판사 등 법원 관계자들과 전문법원 운영 경험을 공유했다. 선박 충돌과 해난구조, 화물운송 등 해사 사건을 다루는 영국의 사건 처리 체계와 전문인력 운영 방식이 주요 논의 대상이었다.

시는 부산해사국제상사법원의 조기 정착을 위해 영국 법조계와 판례·법률 정보 교류, 공동 세미나, 학술·연구 협력을 추진하는 방안을 제시했다. 부산해사법원은 2028년 3월 임시청사에서 문을 연 뒤 2032년 본청사로 이전할 예정이다.

전 시장의 이번 런던 방문은 법원 개원을 앞두고 해외 선진 사례를 확인하는 데 그치지 않고 부산의 해운·항만 기반을 고부가가치 서비스 산업으로 확장하려는 행보로 풀이된다.

시는 향후 지역 법조계와 대학, 기업을 연결해 국제 공동행사와 전문인력 교류 등 후속 사업을 구체화할 방침이다.

전 시장은 "런던의 경쟁력은 해운산업뿐 아니라 중재와 법률, 금융·보험 서비스가 연결된 산업 생태계에서 나왔다"며 "부산도 해사법원과 중재, 해운 전문 서비스 역량을 키워 글로벌 해양도시로 도약하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com