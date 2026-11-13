포천시농업재단 '메가쇼 2026 시즌2' 참가…지역 농식품 판로 확대 지원

AI 핵심 요약beta
- 포천시농업재단이 13일 메가쇼 2026 시즌2 참가를 밝혔다
- 포천 농식품 업체 4곳이 전통주와 상황버섯 제품 등을 전시·판매한다
- 재단은 소비자 반응을 파악하고 지역 기업 판로 확대를 지원할 계획이다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시농업재단이 수도권 소비자들에게 포천의 우수 농식품을 알리고 지역 농식품 기업의 판로 확대를 지원한다.
재단은 지난 12일부터 오는 15일까지 나흘간 경기 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열리는 '메가쇼 2026 시즌2'에 참가한다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 식품·생활용품·주방용품 등 다양한 소비재를 선보이는 대규모 박람회로 약 1200개 업체가 참여할 예정이다. 행사 일정은 12일부터 14일까지 오전 10시부터 오후 6시까지, 마지막 날인 15일은 오후 5시까지다.
재단은 이번 박람회에서 포천 농식품의 우수성을 홍보하고 지역 기업의 새로운 유통시장 진출 기회를 마련할 계획이다.
이번 박람회에는 포천 미미소, 배구양조장, 활기찬농원, 카페예하 등 포천 지역 농식품 업체 4곳이 참여한다. 업체들은 막걸리를 비롯한 전통주와 상황버섯 및 가공품, 포천사랑샌드 등 지역 특색을 살린 다양한 제품을 전시·판매한다.
재단은 참여 업체들이 소비자와 직접 소통하며 제품에 대한 반응과 시장 수요를 파악할 수 있도록 지원할 예정이며 박람회 참가를 계기로 제품 경쟁력을 높이고 지속적인 유통 판로를 확보할 수 있도록 홍보·마케팅 지원도 이어간다고 설명했다.
재단 관계자는 "이번 박람회는 포천의 우수 농식품을 수도권 소비자들에게 직접 선보이고 지역 기업들이 새로운 판로를 개척할 수 있는 기회"라며 "앞으로도 포천 농식품의 우수성을 널리 알리고 지역 기업의 매출 증대와 판로 확대를 위한 다양한 홍보·마케팅 지원을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com