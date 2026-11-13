함안군, 함안화천농악 전수교육관 건립 본격 추진…국비 1억5천만원 확보

AI 핵심 요약beta
- 함안군이 13일 함안화천농악 전수교육관 건립 국비를 확보했다.
- 군은 총사업비 67억600만원을 들여 2029년 준공할 계획이다.
- 새 시설은 교육·공연·체험을 아우르는 복합문화공간으로 운영된다.
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전통 농악 전승과 문화관광 자원 기대
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 국비를 확보하고 함안화천농악의 교육과 공연, 체험을 아우르는 복합문화공간 건립을 본격적으로 추진한다.
함안군은 국가유산청의 2027년 전수교육관 건립지원 사업에 선정됐다고 13일 밝혔다. 이로써 군은 함안화천농악 전수교육관 건립을 국비 1억5000만 원을 확보했다.
군은 칠북면 화천리 175번지 일원에 총사업비 67억600만 원을 투입해 함안화천농악 전수교육관을 건립할 계획이다. 재원은 국비 31억3300만 원, 도비 9억3900만 원, 군비 26억3400만 원으로 구성된다.
2027년 설계를 시작해 2028년 착공하고, 2029년 준공하는 일정이다. 건축면적 608㎡, 연면적 1216㎡ 규모의 지상 2층 건물과 야외 연습장·공연장, 무대, 주차장 등이 들어선다.
현재 전수교육관은 지난 1994년 농산물판매장으로 지어진 시설이다. 30년 이상 사용하면서 건물 균열과 부식, 결로 등이 발생했고, 공간이 협소해 연습과 교육, 공연을 병행하는 데 한계가 있었다.
새 전수교육관은 함안화천농악의 전승 활동을 안정화하는 기반이 될 전망이다.
야외 공연장과 체험 공간을 활용하면 주민과 방문객이 농악을 직접 접할 기회도 늘어난다. 공연과 교육, 체험 프로그램을 연계해 농악을 지역 문화관광 자원으로 확장하는 효과도 기대된다.
군은 전수교육관을 함안화천농악의 교육·공연·체험이 이뤄지는 복합문화공간으로 운영할 방침이다. 이를 통해 경남도 무형유산인 함안화천농악의 보존과 전승을 강화하고 지역 문화활동과 관광 프로그램을 연계할 계획이다.
news2349@newspim.com