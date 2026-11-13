동명대 건축학과 학생 3명, 철도건축문화상 입선…부전역 환승복합센터 제안

AI 핵심 요약beta
- 동명대 건축학과 학생들이 13일 부전역 환승복합센터 설계안을 제시했다.
- 설계안은 철도로 단절된 보행축과 환승 동선을 통합하는 방안을 담았다.
- 상업·문화·휴식 공간을 결합해 부전역을 도시 거점으로 확장했다.
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복합센터 시민 활동 거점 구상
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 동명대학교 건축학과 학생들이 부산 부전역 일대의 단절된 보행체계를 개선하는 환승복합센터 설계안을 내놨다.
동명대는 건축학과 3학년 서진호·김지원·윤지환 학생이 '소리를 전하고 흐름을 전하다' 작품으로 2026 한국철도건축문화상 계획 부문에서 입선했다고 13일 밝혔다.
이번 공모전은 한국철도공사와 국가철도공단, 한국철도건축기술협회가 주최했으며 국토교통부가 후원했다.
부전역은 부산 도시철도 1호선과 동해선 광역전철이 만나는 환승 거점이다. 다만 두 역은 약 250m 떨어져 있고 직결 환승 통로가 없어 이용객은 지상으로 나온 뒤 별도로 이동하고 교통카드를 다시 태그해야 한다.
철도 시설이 도심을 가로지르면서 시민공원과 서면·부전역 일대 상권 사이의 보행 연결도 약해졌다. 부산시는 이 때문에 부전역 복합환승센터 사업을 통해 철도로 단절된 도심 공간을 보행 동선으로 연결하겠다는 계획을 추진 중이다.
학생들은 이러한 문제를 설계 과제로 삼았다. 제안안은 역과 주변 도시를 수직·수평 보행축으로 연결하고, 철도·도시철도·버스 간 환승 동선을 하나의 체계로 묶는 방식이다.
설계안에 환승복합센터에는 교통 기능뿐 아니라 상업·문화·휴식 공간을 함께 배치했다. 철도역을 이동을 위한 시설에 그치지 않고 시민 활동이 이어지는 도시 거점으로 확장한 구상이다.
철도역과 환승센터는 교통수단 간 연계와 보행 동선, 이용자 안전, 주변 도시와의 연결을 함께 고려해야 한다. 이번 설계안은 여기에 상업과 문화, 휴식 기능을 결합해 역 시설과 주변 도시 공간의 연계를 제시했다.
한국철도건축문화상은 철도역과 역세권의 건축적 가능성을 모색하기 위해 2016년 시작된 공모전이다. 올해 공모전은 '철도역: 노드-장소 그리고 그 너머'를 주제로 진행됐다.
news2349@newspim.com