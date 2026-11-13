[기고]"해양수도 부산 중소기업의 생존 공식, 안전과 사업연속성의 ISO 융합"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박상철 MTS전략컨설팅 대표

박상철 MTS전략컨설팅 대표

대한민국 해양 물류와 뿌리제조업의 중심지 부산이 스마트 팩토리와 첨단 자동화로 상징되는 4차 산업혁명의 전환점에 섰다.

그러나 사상·신평·장림·녹산 등 노후 산업단지의 현장은 그만큼 단순하지 않다.

자동화 설비와 로봇 도입에 따른 오작동·협동 로봇 리스크가 새롭게 나타난 가운데, 끼임·추락·화재 같은 전통적 산업재해도 여전히 사라지지 않았다.

여기에 2024년 1월 27일부터 상시근로자 5인 이상 사업장으로 전면 확대된 중대재해처벌법의 압박과 태풍·침수·정전 같은 해양성 기후재난의 위협이 겹쳤다.

이제 부산 중소 제조기업은 사고를 막는 일만이 아니라, 재해가 발생한 뒤에도 인명을 보호하고 생산과 납기를 회복하는 능력까지 갖춰야 한다.

문제는 인력과 자원이 부족한 영세 제조기업이 법적 의무마다 별개의 행정으로 대응하고 있다는 점이다. 산업안전보건법에 따른 위험성평가 자료, 중대재해처벌법 대비 컨설팅 파일, 기업재해경감법상 재해경감활동계획이 각각 만들어지고 별도로 보관되는 경우가 많다.

그 결과 현장의 실제 위험과 연결되지 않은 캐비닛 보관용 서류만 양산된다. 그러나 중대재해가 발생했을 때 수사기관과 법원이 평가하는 것은 서류의 두께가 아니라 경영책임자가 위험을 파악하고 예산·조직·교육·점검을 통해 실질적으로 관리했는지 여부다.

중대재해처벌법은 이제 5인 이상 사업장 전체에 적용되며 적용 여부는 개별 사업장이 아니라 기업 전체의 상시근로자 수를 기준으로 판단한다.

해법은 국제표준화기구(ISO)의 공통 구조(HLS)를 활용한 경영시스템 융합이다. 안전보건경영시스템인 ISO 45001과 비즈니스연속성경영시스템인 ISO 22301을 별개의 인증이나 서류가 아니라 하나의 통합 리스크 관리 체계로 결합해야 한다.

산업안전보건법의 위험성평가와 기업재해경감법의 업무영향분석(BIA)·위험평가(RA)를 연결하면 공정 내 유해·위험요인뿐 아니라 침수, 정전, 공급망 마비, 핵심 설비 고장까지 하나의 위험등록부에서 관리할 수 있다.

기업재해경감법의 기업재난관리표준도 위험요소 식별·위험평가·영향분석과 교육·훈련·자체평가·개선을 포함하도록 규정하고 있다.

이를 현장 언어로 바꾸면 이렇다. 작업자는 끼임·추락 위험을 점검하고, 관리자는 침수 시 설비와 원자재를 어떻게 보호할지 확인하며, 경영진은 생산 중단 후 고객 납기를 어떤 순서로 회복할지 결정한다. 인명 구호와 설비 보호, 납기 복구 시나리오가 하나의 매뉴얼 아래 동시에 작동하는 구조가 필요하다.

통합 체계의 핵심은 문서가 아니라 경영책임자의 의사결정 루틴이다. 최소한 반기 1회 이상 안전보건과 사업연속성을 함께 다루는 통합 경영검토를 실시하고 발견된 위험에 대한 예산·담당자·시행 기한·개선 결과를 결재하고 추적해야 한다.

이러한 반복적 관리 기록은 중대재해처벌법이 요구하는 안전·보건 확보의무 이행을 입증하는 가장 확실한 근거가 될 수 있다. 반대로 위험성평가표와 컨설팅 보고서가 따로 존재하지만 현장 개선, 교육, 점검, 경영진의 조치가 없다면 그것은 방어 자료가 아니라 방치의 증거가 될 수 있다.

기술 혁신도 현장의 안전과 사업의 연속성이 담보되지 않으면 사상누각이다. 로봇과 자동화 설비를 도입하더라도 작업자와의 상호작용 위험, 비상정지 절차, 정전·침수 시 복구 우선순위가 함께 설계되지 않으면 그것은 생산성 향상이 아니라 새로운 취약점의 축적일 수 있다.

부산 지자체와 지원기관은 일회성 설명회나 표준화된 컨설팅 결과물 중심의 전시성 지원에서 벗어나야 한다. 대신 현장 진단에서 위험등록부 구축, BIA·RA 통합, 비상대응 훈련, 경영검토 체계 정착까지 이어지는 패키지형 전환 지원이 필요하다.

5인 이상 소규모 사업장은 중대재해처벌법 적용 대상이 된 만큼 지원의 출발점도 '인증 취득'이 아니라 현장에서 작동하는 관리 체계가 되어야 한다.

부산의 뿌리기업이 살아남는 길은 더 많은 서류가 아니다. 안전과 사업연속성을 하나의 언어로 묶고 경영책임자가 그 결과에 책임지는 ISO 기반 통합 리스크 관리 체계다.

그것이야말로 해양수도 부산 중소기업이 기후재난과 산업재해, 그리고 법적 책임의 삼중 위기를 넘어 지속 가능하게 성장할 생존 공식이다.

※ 외부 필진 기고는 본사 편집 방향과 다를 수 있습니다.