대전국제와인엑스포, 4만3000명 발길…18개국 와인 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 대전관광공사는 6일부터 8일까지 와인엑스포에 4만3000여 명이 방문했다고 13일 밝혔다.
- 18개국 96개 와이너리와 생산자가 참가해 해외 전시자 규모가 역대 최대를 기록했다.
- 아시아와인트로피에는 35개국 3457종이 출품돼 1073종이 수상했다.
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아시아와인트로피 35개국 3457종 출품
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 올해 대전국제와인엑스포가 사흘간 4만3000여 명의 관람객을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 해외 전시자 참가 규모도 역대 최대를 기록하면서 국제 와인축제로서의 입지를 한층 넓혔다는 평이다.
대전관광공사는 지난 6일부터 8일까지 대전컨벤션센터 제2전시장과 엑스포과학공원에서 열린 '대전국제와인 EXPO 2026'에 총 4만3000여 명이 방문했다고 13일 밝혔다.
올해 행사에는 주빈국인 뉴질랜드를 비롯해 18개국 96개 와이너리와 주류 생산자가 참가했다. 해외 전시자 규모는 역대 최다로 세계 각국의 와인과 주류를 한자리에서 선보이며 관람객들의 발길을 모았다.
전시장 곳곳에서는 주요 시음·체험 프로그램을 중심으로 대기 행렬이 이어지는 등 높은 관심을 보였다. 뉴질랜드는 주빈국 전시를 통해 자국 와인과 문화를 소개하며 행사의 국제적 색채를 더했다.
함께 열린 아시아와인트로피에서도 세계 35개국에서 3457종의 와인이 출품되며 국제적인 참여 열기를 이어갔다.
국제와인기구(OIV)가 인증한 아시아 유일의 와인 품평회인 이 대회에서는 그랑골드 48종, 골드 883종, 실버 142종 등 총 1073종이 수상의 영예를 안았다.
와인산업 관계자들을 위한 전문 프로그램도 활발하게 진행됐다. 국제와인컨퍼런스를 비롯해 비즈니스 교류 행사인 테이스티와인미팅즈(TWM), 소믈리에 경기대회 등이 열려 산업 교류의 장을 마련했다.
엑스포과학공원 일원에서는 푸드페스타가 함께 열려 와인과 어울리는 다양한 먹거리를 선보이는 등 축제의 즐길 거리를 확대했다.
대전관광공사 관계자는 "4만3000여 명이 행사장을 찾으며 대전국제와인엑스포에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "앞으로도 해외 와인산업 관계자와 시민들이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 확충해 국제적인 와인 행사로 발전시키겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com