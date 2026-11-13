대전산 포도로 만든 브랜디 나온다…2027년 출시 목표

AI 핵심 요약beta
- 대전시농업기술센터는 13일 지역 포도로 브랜디 개발을 추진했다
- 신탄진주조는 캠벨얼리 포도와 개발 효모로 시제품을 완성했다
- 제품은 시음 평가를 거쳐 보완한 뒤 2027년 정식 출시될 예정이다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전에서 생산된 포도가 지역을 대표하는 브랜디로 재탄생한다. 지역 농산물에 양조기술을 접목한 새로운 주류 상품으로 내년 출시를 목표로 막바지 상품화 작업이 진행되고 있다.
대전시농업기술센터는 농촌진흥청과 협력해 지역산 포도를 원료로 한 브랜디 '오크바이브 38'의 상품화를 추진하고 있다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 농촌진흥청의 '고알코올 발효주 활용 브랜디 제조기술 시범사업'의 하나로, 농가형 브랜디 생산기술을 확보하고 지역 농산물의 부가가치를 높이기 위해 마련됐다.
사업에 참여한 농업회사법인 신탄진주조는 대전에서 재배한 캠벨얼리 포도에 농촌진흥청이 개발한 효모를 접목해 브랜디 시제품을 완성했다.
지난 9월에는 일반 소비자 10명과 외식업 종사자 13명을 대상으로 두 차례 시향·시음 평가를 실시하며 시장 가능성을 점검했다.
평가에서는 산뜻한 과일향과 깔끔한 풍미, 부드러운 목 넘김이 좋은 반응을 얻었다. 다만 향의 다양성과 제품 차별화, 디자인 및 홍보 전략 등은 보완이 필요한 것으로 나타났다.
신탄진주조는 평가 결과를 토대로 제품 완성도를 높여 2027년 정식 출시할 계획이다.
이효숙 대전시농업기술센터 소장은 "지역 농산물을 활용한 브랜디 개발이 농가의 새로운 소득원으로 이어지길 기대한다"며 "소비자 수요에 맞춘 제품 개발과 제조기술 보급을 통해 지역특산주 산업의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com