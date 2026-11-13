대전시, 재난응급의료 대응 역량 전국 3위…5년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 13일 재난응급의료 종합훈련대회에서 종합 3위를 기록했다
- 대전 대표팀은 재난 초기대응과 현장응급의료소 운영 능력을 평가받았다
- 이번 수상으로 대전시는 5년 연속 전국대회 수상 기록을 이어갔다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 전국 재난응급의료 대응 역량을 겨루는 대회에서 종합 3위에 오르며 5년 연속 수상 기록을 이어갔다.
대전시는 보건복지부 주관 '2026년 재난응급의료 종합훈련대회'에서 전국 15개 시도 가운데 종합 3위를 기록해 보건복지부 장관상인 장려상을 받았다고 13일 밝혔다.
지난 10일부터 이틀간 충남 천안 JEI재능교육연수원에서 열린 이번 대회는 대규모 재난으로 다수의 사상자가 발생한 상황을 가정해 지역별 응급의료 대응 능력을 평가하는 방식으로 진행됐다.
주요 평가 항목은 재난 발생 직후 초기대응을 비롯해 현장응급의료소 설치와 운영, 재난안전통신망(PS-LTE) 활용 등으로 실제 재난 현장에서 요구되는 대응 절차와 기관 간 협업 능력을 중점적으로 점검했다.
대전에서는 김주연 유성구보건소장을 포함한 보건소 신속대응반과 건양대학교병원 재난의료지원팀(DMAT), 소방 관계자 등 10명이 대표팀으로 참가했다.
대표팀은 지난 10월 말부터 실제 재난 상황을 가정한 반복 훈련을 통해 현장 대응 절차를 숙달하고 유관기관 간 협력체계를 점검해 왔다.
이번 수상으로 대전시는 2022년 최우수상을 시작으로 2023년과 2024년 장려상, 2025년 우수상에 이어 올해까지 5년 연속 전국대회 수상 실적을 쌓게 됐다.
남시덕 대전시 의료건강국장은 "전국 15개 시·도가 참가한 대회에서 5년 연속 성과를 거둔 것은 재난의료 대응 역량을 꾸준히 강화해 온 결과"라며 "앞으로도 현장 중심의 훈련과 기관 간 협력체계를 강화해 재난 상황에서 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com