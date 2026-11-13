의정부경찰서, 유관기관과 대규모 '민·관·경 합동 순찰 ' 실시

AI 핵심 요약beta
- 의정부경찰서는 12일 행복로·제일시장 일대에서 합동 순찰을 했다
- 경찰과 지자체·협력단체 등 150여 명은 방범시설을 점검했다
- 수능 전후 청소년 밀집지역 유해환경 점검과 선도 활동도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부경찰서는 지난 12일 경기북부 대표 다중밀집 지역인 행복로와 제일시장 일대에서 지자체, 유관기관 및 협력단체와 대규모 '민·관·경 합동 순찰 및 범죄예방 캠페인'을 실시했다고 13일 밝혔다.
경찰에 따르면 이번 순찰은 이상동기범죄 등 강력범죄에 대한 시민들의 불안감을 해소하고 범죄 취약지역에 대한 선제적 대응체계를 강화하기 위해 마련됐다.
이날 순찰에는 의정부경찰서를 비롯해 의정부시청 자치협력과·성평등보육과, 자율방범연합대, 생활안전연합협의회, 등산로폴리스연합대, 시민명예경찰대, 제일시장 상인연합회 등 관계기관과 협력단체 회원 150여 명이 참여했다.
순찰에 앞서 열린 개회식에서는 공동체 치안 활성화와 범죄예방 활동에 기여한 치안 협력단체 유공 회원 5명에게 의정부경찰서장 감사장을 수여하고 그동안의 노고를 격려했다.
참가자들은 행복로와 제일시장 일대 취약지역을 2개 코스로 나눠 순찰했다. 보행 시민과 청소년, 지역 상인들에게 범죄예방 홍보물과 안전수칙을 배부하고 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨 등 방범시설의 정상 작동 여부도 점검했다.
특히 가시적인 순찰 활동을 통해 범죄 발생 가능성을 사전에 차단하는 한편 야간 보행로와 취약지역의 안전 위해요소를 확인하며 시민 안전 확보에 주력했다.
수능 전후와 동계방학 기간 청소년 일탈과 비행 등 각종 범죄 발생 가능성에 대비한 활동도 함께 진행됐다. 경찰과 관계기관은 청소년 밀집지역을 중심으로 유해환경을 점검하고 선도·보호 활동을 병행했다.
신성철 의정부경찰서장은 "추운 날씨에도 시민 안전을 위해 뜻을 모아주신 지자체와 유관기관, 협력단체 관계자들에게 깊이 감사드린다"며 "지역사회와의 긴밀한 협조체계를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.
이어 "앞으로 모든 경찰 활동과 정책의 최우선 목표를 시민들의 안전한 일상을 지키는 데 두겠다"며 "모든 의정부시민이 안심하고 행복하게 생활할 수 있는 안전한 의정부를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com