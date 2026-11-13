김해시, 2027년 예산안 2조5838억 편성…민생회복·공약사업 집중 투자

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 13일 2027년 예산안 2조5838억원을 편성해 시의회에 제출했다
- 민선 9기 공약과 민생 분야에 김해사랑상품권 등 예산을 집중했다
- 사회복지 분야에 9693억원을 배정하고 지방채는 300억원으로 줄였다
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다양한 분야 지원 지역 발전 도모
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 9기 공약사업 추진과 민생회복을 위해 역대급 예산을 편성했다.
김해시는 2027년 예산안 2조5838억원을 편성해 시의회에 제출했다고 13일 밝혔다. 올해 본예산 2조4816억 원보다 4.12% 증가한 규모다.
일반회계는 2조1935억 원으로 전년보다 1199억 원(5.78%) 늘었다. 특별회계는 3903억 원으로 177억 원(4.34%) 감소했다.
일반회계 세입은 지방세 4666억 원, 세외수입 910억 원, 지방교부세 4524억 원, 조정교부금 1439억 원 등으로 구성했다. 지방채는 재정 건전성을 고려해 올해보다 500억 원 줄인 300억 원을 반영했다.
시는 민선 9기 공약인 '12대 김해대전환' 추진과 시민 생활과 밀접한 분야에 예산을 집중했다.
주요 사업에는 김해사랑상품권 발행 확대 181억 원, 율하체육공원 조성 50억 원, 대형 화물차 공영차고지 조성 30억 원이 포함됐다. 낙동선셋 수상레포츠파크 조성에는 22억원을 배정했다.
반려동물 복지센터와 유기동물 보호센터 건립에는 18억3000만 원을 편성했다. 미래차 전환·고도화사업과 전력반도체 후공정 생태계 조성에는 6억7000만 원을 투입한다.
분야별로는 사회복지 분야가 9693억 원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 교통·물류 분야에는 1917억 원, 안전·공공행정 분야에는 1835억 원을 배정했다.
문화·관광 분야는 1501억 원, 환경 분야 1480억 원, 농림 분야 1290억 원으로 편성했다. 산업 분야에는 640억 원, 국토·지역개발 분야 784억원, 보건 분야 380억 원, 교육 분야 160억 원을 반영했다.
시는 2026년 제2회 추가경정예산안도 함께 제출했다. 추경 규모는 2조8824억 원으로 일반회계 2조4334억 원, 특별회계 4490억 원이다.
예산안은 제284회 김해시의회 제2차 정례회 심의를 거친다. 2026년 제2회 추경예산은 다음달 3일, 2027년 본예산은 21일 각각 확정될 예정이다.
news2349@newspim.com